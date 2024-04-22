Росія та Китай видозмінюють «Шахеди»

Окупанти намагаються перетворити Shahed-136 у боєприпас типу «Ланцет»

Російська Федерація разом із Китаєм працюють над перетворенням Shahed-136 у боєприпас типу «Ланцет». Про це повідомляє Defense Express.

Обидва вироби є дронами-камікадзе, однак вони мають суттєві відмінності. Shahed використовується для ураження стаціонарних цілей і без можливості дорозвідки та донаведення на ціль.

Натомість «Ланцет» призначений для ураження, в першу чергу, рухомих цілей, які може знайти самостійно, або бути донаведеним на них.

«Головна відмінність між ними – зв'язок, бо баражуючому боєприпасу необхідно передавати відео та отримувати команди управління. І з огляду на отриману з власних джерел презентацією з російської «Алабуги», де виробляються Shahed-136, для розв'язання цієї задачі ворог активно співпрацює з китайськими компаніями», – зазначає видання.

За даними видання, йдеться про спроби встановити у Shahed-136 російські модулі радіозв'язку, наприклад, продукцію від російських компаній «Аэроб», Inwave та інших. Але у кожної з пропозицій є суттєві недоліки: десь мала потужність, десь мала завадозахищеність, або надвисока ціна.

«Натомість продукція китайських компаній таких нарікань не викликала, щобільше, фахівці «Алабуги» вже провели випробування модулів зв'язку безпосередньо у Китаї. Зокрема йдеться про виріб Tx900 від китайської компанії VCan Group Ltd (комерційний бренд iVcan). Зазначаєтеся, що під час тестів було через ретранслятор отримано відео у HD-якості на відстані 220 км із затримкою у 60 мс», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оглянув новий баражуючий боєприпас, який зможе завдавати удару по об’єктах на оперативно-тактичній глибині понад 100 км.

Раніше стало відомо, що російська оборонно-промислова база швидко розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот, щоб українським системам РЕБ було складніше їх збивати.

До слова, нова модель українського безпілотника здатна долати відстань у 3 тис. км, долітаючи до Сибіру.