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Розвідка атакувала загоризонтну радіолокаційну станцію «Контейнер» у Мордовії – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка атакувала загоризонтну радіолокаційну станцію «Контейнер» у Мордовії – ЗМІ
Перший зразок РЛС «Контейнер» був споруджений у Мордовії у 2000-2002 роках
фото з відкритих джерел

РЛС «Контейнер» входить до системи російської розвідки та попередження про повітряно-космічний напад

Головне управління розвідки 17 квітня за допомогою безпілотників атакувало 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно, що в Мордовії. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела у спецслужбах.

Ціллю удару дронів став загоризонтний радіолокатор 29Б6 «Контейнер» із дальністю виявлення 3 тис. км та висотою виявлення 100 км. Відстань від кордону України до місця ураження – близько 680 км.

Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 «Контейнер» входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад.

Вночі 11 квітня російські ЗМІ повідомляли про атаку на радіолокатор загоризонтного виявлення в Ковилкіно у Мордовії. У мережі зазначили, що нібито було пошкоджено будівлю, де раніше знаходився командний пункт.

Як повідомлялося, у ніч на 16 квітня у російському Брянську згоріла підстанція внаслідок чого були знеструмлені декілька військових об'єктів ворога.

Раніше повідомлялося, що 2 квітня безпілотники сил оборони вперше атакували підприємства у республіці Татарстан у Росії. Вибухи лунали в особливій економічній зоні «Алабуга», де розташовані промислово-виробничі підприємства і знаходяться за тисячу кілометрів від кордону з Україною.

Теги: розвідка безпілотник війна росія

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