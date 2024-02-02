Буданов розповів, як було знищено російський катер «Івановець»

Загалом завдяки дронам було шість влучань у корпус судна

Російське ракетний катер «Івановєц» в окупованому Криму був атакований морськими дронами українського виробництва Magura V5. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов The War Zone.

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Апаратами керували бійці спецпідрозділу Group 13. За словами Буданова, загалом завдяки дронам було шість влучань у корпус судна, яке базувалося на березі Чорного моря біля озера Донузлав на заході Криму.

«Під час спеціальних заходів у період від 31 січня до 1 лютого відомство спланувало та здійснило знищення «Івановця» на рейді до озера Донузлав. Під час знищення судна було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в його корпус. Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не мала успіху», – наголосив головний розвідник.

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Нагадаємо, у ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. Розвідка 1 лютого опублікувала кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу «Івановець» (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму. Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно $60-70 млн.

Також через знищення великого ракетного катера «Івановець» Чорноморського флоту Росії, який перебував на рейді озера Донузлав на заході півострова Крим, у росіян сталась справжня істерика. У соцмережах обговорюють те, що українські БПЛА літають вдень та вночі.