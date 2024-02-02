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Буданов розповів, як було знищено російський катер «Івановець»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Буданов розповів, як було знищено російський катер «Івановець»
1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії
фото з відкритих джерел

Загалом завдяки дронам було шість влучань у корпус судна

Російське ракетний катер «Івановєц» в окупованому Криму був атакований морськими дронами українського виробництва Magura V5. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов The War Zone.

Апаратами керували бійці спецпідрозділу Group 13. За словами Буданова, загалом завдяки дронам було шість влучань у корпус судна, яке базувалося на березі Чорного моря біля озера Донузлав на заході Криму.

«Під час спеціальних заходів у період від 31 січня до 1 лютого відомство спланувало та здійснило знищення «Івановця» на рейді до озера Донузлав. Під час знищення судна було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в його корпус. Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не мала успіху», – наголосив головний розвідник.

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. Розвідка 1 лютого опублікувала кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу «Івановець» (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму. Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно $60-70 млн.

Також через знищення великого ракетного катера «Івановець» Чорноморського флоту Росії, який перебував на рейді озера Донузлав на заході півострова Крим, у росіян сталась справжня істерика. У соцмережах обговорюють те, що українські БПЛА літають вдень та вночі.

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Теги: розвідка ракетний катер військові корабель Кирило Буданов

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