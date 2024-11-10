У бою за Україну загинув 22-річний британець

Тіндал-Дрейпер загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада

Каллум Тіндал-Дрейпер служив у Інтернаціональному легіоні

В Україні загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, 22-річний громадянин Великої Британії Каллум Тіндал-Дрейпер. Про це інформує Sky News.

Тіндал-Дрейпер, як вважається, загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада, інших подробиць його смерті не наводиться.

До того, як долучитись до спротиву російській агресії в Україні, Тіндал-Дрейпер закінчив військовий коледж і працював у Національній службі охорони здоров'я Британії.

Мати британця сказала, що взвод назвав її сина «героєм» і «найхоробрішим із усіх».

«22 роки – це молодий вік. Але ти жив і помер, слідуючи своєму серцю, душі і моральним принципам. Спочивай з миром і допомагай наглядати за тими, хто пішов», – додала вона.

У британському Міністерстві закордонних справ заявили, що готові надати родині загиблого необхідну допомогу.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відомо про близько десятка британських громадян, які загинули у бойових діях.

Нагадаємо, на війні в Україні загинув 22-річний військовий із Польщі Томаш Сенькала. Восени 2023-го він вступив до легіону Міжнародної територіальної оборони України. Загинув 13 липня в селищі Діброва Луганської області.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер. Іноземець захищав Україну на Харківщині.

Також на початку серпня у боях на Луганщині загинув фінський доброволець Вілле Мюккянен. Він став п'ятим воїном родом з Фінляндії, який віддав своє життя за Україну.