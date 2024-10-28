Ліва опозиція перемогла на виборах у Литві: як це вплине на Україну

Після підрахунку 99% голосів лідирує лівоцентристська група з 52 місцями в асамблеї, що складається зі 141 члена

Опозиційні соціал-демократи перемогли на парламентських виборах у Литві, які відбулися вчора, 27 жовтня. Про це пише Reuters.

Офіційні урядові дані показали, що після підрахунку 99% голосів лідирує лівоцентристська група з 52 місцями в асамблеї, що складається зі 141 члена. Правляча партія «Союз Вітчизни» була на шляху до того, щоб посісти друге місце з 28 місцями. За попередніми офіційними даними, партія «За Литву» мала всі шанси отримати 14 місць у парламенті, а «Союз фермерів та зелених» – вісім місць.

Напередодні лідерка Соціал-демократичної партії Вілія Блінкявічюте заявила журналістам, що, на її думку, її партія отримає парламентську більшість разом зі своїми ймовірними партнерами з коаліції: «За Литву» та «Союз фермерів і зелених».

Вона відмовилася підтвердити, чи претендуватиме на посаду прем'єр-міністра: «Ми обговоримо це всередині партії, зважимо всі плюси і мінуси».

Ліва група у своїй передвиборчій кампанії пообіцяла зберегти значну програму витрат на оборону балтійської держави, одночасно критикуючи правоцентристський коаліційний уряд прем’єр-міністра Інгріди Сімоніте за підвищення податків для його фінансування.

Блінкевичюте неодноразово заявляла , що зовнішня політика Литви не зміниться, а допомога Україні залишиться пріоритетом для влади.

«Для мене надзвичайно важливо зберегти спокій і зупинити війну в Україні», – сказав 79-річний Миколас Звініс перед тим, як віддати свій голос на околиці Вільнюса.

Видання нагадало, Литва з населенням 2,9 мільйона осіб має гібридну виборчу систему, в рамках якої половину парламенту було обрано всенародним голосуванням 13 жовтня. Частина, що залишилася, була визначена 21 жовтня в ході другого туру голосування по округах між двома провідними кандидатами, що є процесом, що сприятиме більшим партіям.

Популярність правоцентристської трипартійної коаліції Шимоніті підірвана інфляцією, яка два роки тому перевищила 20%, погіршенням якості державних послуг та збільшенням розриву між багатими та бідними.

У ході передвиборчої кампанії в центрі уваги були внутрішні економічні проблеми: партія соціал-демократів пообіцяла боротися з нерівністю, що зросла, шляхом підвищення податків для більш забезпечених литовців, щоб допомогти профінансувати більше витрат на охорону здоров'я та соціальну підтримку.

Проте національна безпека також є серйозною проблемою для Литви, яка розташована на східному фланзі НАТО та Європейського Союзу та межує з російським ексклавом Калінінград та Білоруссю, близьким союзником Москви.

За оцінками НАТО, цього року Литва витратить на свої збройні сили близько 3% ВВП, що зробить її шостою за рівнем витрат країною військового альянсу.

Нагадаємо, що в неділю, 27 жовтня, у Литві проходив другий тур виборів до Сейму. Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і завершили роботу о 20:00.