Кубок Біллі Джин Кінг. Відбулося жеребкування поєдинку Україна – Австрія

Переможець протистояння між Україною та Австрією отримає право позмагатися у кваліфікації світового фіналу 2025 року

Поєдинок пройде на закритих хардових кортах комплексу The Courts McKinney у місті Мак-Кінні (США)

У п'ятницю, 15 листопада, відбулося жеребкування матчів у поєдинку Плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг між командами Австрії та України.

Субота, 16 листопада (початок ігрового дня о 20:00 за київським часом).

Леся Цуренко (Україна) – Таміра Пашек (Австрія)

– Таміра Пашек (Австрія) Катаріна Завацька (Україна) – Сінья Краус (Австрія)

Неділя, 17 листопада (початок ігрового дня о 20:00 за київським часом).

Леся Цуренко (Україна) – Сінья Краус (Австрія)

– Сінья Краус (Австрія) Катаріна Завацька (Україна) – Таміра Пашек (Австрія)

– Таміра Пашек (Австрія) Надія Кіченок/Анастасія Соболєва (Україна) – Таміра Пашек/Сінья Краус (Австрія)

Капітани команд можуть зробити заміни не пізніше, ніж за годину до матчу.

Переможець протистояння отримає право позмагатися у кваліфікації світового фіналу 2025 року.

Формальним господарем гри є Україна. Однак, поєдинок пройде на закритих хардових кортах комплексу The Courts McKinney у місті Мак-Кінні (США).

Поєдинок збірних України та Австрії транслюватиметься на YouTube каналі Setanta Sport.