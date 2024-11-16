Кубок Біллі Джин Кінг. Відбулося жеребкування поєдинку Україна – Австрія
Поєдинок пройде на закритих хардових кортах комплексу The Courts McKinney у місті Мак-Кінні (США)
У п'ятницю, 15 листопада, відбулося жеребкування матчів у поєдинку Плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг між командами Австрії та України.
Субота, 16 листопада (початок ігрового дня о 20:00 за київським часом).
- Леся Цуренко (Україна) – Таміра Пашек (Австрія)
- Катаріна Завацька (Україна) – Сінья Краус (Австрія)
Неділя, 17 листопада (початок ігрового дня о 20:00 за київським часом).
- Леся Цуренко (Україна) – Сінья Краус (Австрія)
- Катаріна Завацька (Україна) – Таміра Пашек (Австрія)
- Надія Кіченок/Анастасія Соболєва (Україна) – Таміра Пашек/Сінья Краус (Австрія)
Капітани команд можуть зробити заміни не пізніше, ніж за годину до матчу.
Переможець протистояння отримає право позмагатися у кваліфікації світового фіналу 2025 року.
Формальним господарем гри є Україна. Однак, поєдинок пройде на закритих хардових кортах комплексу The Courts McKinney у місті Мак-Кінні (США).
Поєдинок збірних України та Австрії транслюватиметься на YouTube каналі Setanta Sport.
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