Прикордонники знищили російський прапор на Чернігівщині (відео)

Диверсанти встановили поблизу кордону на Чернігівщині російський триколор

Прикордонники знищили російський триколор на Чернігівщині. Відповідне відео оприлюднила Державна прикордонна служба України.



«Чергова провокація окупантів зазнала поразки. Як повідомлялося раніше, ворожі диверсанти встановили поблизу кордону на Чернігівщині, на зруйнованому мосту через річку Судость, свої прапори. Після виявлення російської символіки прикордонники оперативно спрямували в ціль дрони, які точними ударами знищили «ганчірки»», – йдеться у повідомленні.

ДПСУ зауважує, що російська диверсійно-розвідувальна група залишила район до ліквідації встановлених прапорів, не наважившись на подальші дії.

«Ворог продовжує намагатися навʼязувати свої «перемоги» та психологічно тиснути, без жодного військового сенсу. Закликаємо не піддаватися на інформаційно-психологічні впливи противника», – наголошують прикордонники.

До слова, українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара.

Також продовжується тиск противника з північної, південної та східної сторін на місто Курахове на Донеччині. На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти.