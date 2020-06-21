Рятувальники попередили про загрозу паводків на річках у західних областях



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Рятувальники попередили про загрозу паводків на річках у західних областях

При сильних зливах залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку,

21-23 червня на річках Карпатського регіону (басейни річок Уж, Латориця, Тиса, Прут, Сірет, Дністер), р.Вишня (басейн Сяну) та притоках Дністра у Тернопільській і Хмельницькій обл., продовжаться підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках річок Прута та Дністра – до 2,0 м над поточними відмітками.

Про це повідомляє Укргідрометцентр і ДСНС.

При сильних зливах залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, в гірських районах утворення локальних селевих потоків, що може мати негативні наслідки.

На окремих ділянках річок басейнів Дністра, Прута, у нижніх течіях Боржави, Старої, Латориці, Ужа можливий вихiд води на заплаву та досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирiчкових госпоб'єктiв.

У басейні Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення в окремих населених пунктiв.

21-23 червня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очікуються підвищення рівнів води на 0,3 – 1,0 м з можливим виходом води на заплаву, мiсцями формування мiсцевого стоку.

Нагадаємо, внаслідок негоди в Україні знеструмлено 179 населених пунктів у чотирьох областях.