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    Суспільство

    Рятувальники попередили про загрозу паводків на річках у західних областях

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    Рятувальники попередили про загрозу паводків на річках у західних областях - Рятувальники попередили про загрозу паводків на річках у західних областях
    Рятувальники попередили про загрозу паводків на річках у західних областях

    При сильних зливах залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку,

    21-23 червня на річках Карпатського регіону (басейни річок Уж, Латориця, Тиса, Прут, Сірет, Дністер), р.Вишня (басейн Сяну) та притоках Дністра у Тернопільській і Хмельницькій обл., продовжаться підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках річок Прута та Дністра – до 2,0 м над поточними відмітками.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр і ДСНС.

    При сильних зливах залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, в гірських районах утворення локальних селевих потоків, що може мати негативні наслідки.

    На окремих ділянках річок басейнів Дністра, Прута, у нижніх течіях Боржави, Старої, Латориці, Ужа можливий вихiд води на заплаву та досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирiчкових госпоб'єктiв.

    У басейні Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення в окремих населених пунктiв.

    21-23 червня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очікуються підвищення рівнів води на 0,3 – 1,0 м з можливим виходом води на заплаву, мiсцями формування мiсцевого стоку.

    Нагадаємо, внаслідок негоди в Україні знеструмлено 179 населених пунктів у чотирьох областях.

    ДСНС Укргідрометцентр рятувальники
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