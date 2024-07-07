Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч

Між селищами Малий Маяк і Виноградний Алуштинського району стався потужний вибух

У ніч на 7 липня під Алуштою у тимчасово окупованому Криму загорівся газорозподільний вузол. НАТО та Південна Корея анонсують спільний проєкт щодо України. Визначено ще двох півфіналістів Євро-2024 з футболу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 липня, щоб ви були в курсі подій.

Пожежа під Алуштою

Під Алуштою у тимчасово окупованому Криму, після вибуху загорівся газорозподільний вузол. Як повідомляло МНС окупантів, під Алуштою горить газорозподільний вузол, рятувальники і лісники працюють на місці, щоб не допустити поширення вогню.

За даними соцмереж, між селищами Малий Маяк і Виноградний Алуштинського району стався потужний вибух і почалася пожежа, імовірно, на газовій магістралі. Пізніше стало відомо, що горить газорозподільчий вузол «Малий Маяк».

За словами так званого «голови» Криму Сергія Аксьонова, аварія на газопроводі має технічний характер. Версію про диверсію виключають. Згодом у МНС повідомили, що причина пожежі – розгерметизація підвісного мосту газової труби.

У свою чергу «глава адміністрації» Алушти повідомив, що 7 липня можливе відключення газу через пожежу. При цьому, деякі російські Telegram канали пишуть, що частина жителів Алушти вже залишилися без газу.

НАТО та Південна Корея анонсують спільний проєкт щодо України

НАТО обговорить з Південною Кореєю шляхи налагодження практичної співпраці, пов’язаної з Україною. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

На майбутньому саміті НАТО розвиватиме практичну співпрацю в рамках «флагманських проєктів» щодо України, кіберпростору і нових технологій, а також обговорить співпрацю з Південною Кореєю в галузі оборонної промисловості.

«Флагманський проєкт частково стосується медичної освіти українських воїнів. Ми також розглядаємо, як ми можемо розширити обмін розвідувальною інформацією з Південною Кореєю», – йдеться у заяві.

Визначено ще двох півфіналістів Євро-2024

Збірна Англії перемогла Швейцарію за підсумками серії пенальті та пройшла до півфіналу чемпіонату Європи з футболу. Основний час закінчився із рахунком 1:1. У додатковий час командам не вдалося забити. У серії пенальті не вийшов уже перший удар швейцарців. Натомість англійці з позначки не хибили, вдало здійснивши всі свої спроби.

Збірна Нідерландів стала останнім півфіналістом чемпіонату Європи-2024 з футболу після вольової перемоги над Туреччиною. Матч завершився із рахунком 2:1. Перший тайм завершився за мінімальної переваги Туреччини. Рахунок став рівним лише на 70-й хвилині і через шість хвилин Нідерланди забили другий гол, який став вирішальним у матчі.

У Секторі Гази під обстріл потрапила школа

Щонайменше 16 людей загинули в результаті ізраїльського авіаудару по школі в Секторі Газа. Ще десятки отримали поранення. Про це пише BBC.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я ХАМАСу, у цій будівлі розташовувався табір для біженців Нусейрат, там перебували тисячі переміщених осіб. Також повідомляється, що внаслідок окремого авіаудару по будинку в таборі загинуло 10 осіб.

ЦАХАЛ заявив, що завдав ударів по кількох терористах, які діяли в будівлях, розташованих у районі школи Аль-Джауні. Армія оборони Ізраїлю заявила, що вжила «численних заходів», щоб зменшити ризик заподіяння шкоди цивільним особам, включаючи використання точного повітряного спостереження та додаткових розвідувальних даних. Зазначається, що бойовики ХАМАС використовували це місце як «схованку» для нападів на війська ЦАХАЛ.

Лідери НАТО занепокоєні станом Байдена

Дипломати та світові лідери, які готуються до саміту НАТО у Вашингтоні, стурбовані віком, станом здоров’я президента США Джо Байдена та його здатністю перемогти на виборах. Про це пише Politico.

Видання поспілкувалося з 20 людьми, пов’язаними з НАТО або майбутнім самітом Альянсу. Ці іноземні посадовці здебільшого виступають за переобрання Байдена і побоюються, що повернення Дональда Трампа до влади завдасть шкоди НАТО та підірве військові зусилля в Україні. Проте на тлі невдалих дебатів вони побоюються, що Байден може бути надто слабким, щоб перемогти свого конкурента й очолити державу знову.

«Не потрібно бути генієм, щоб побачити, що президент старий. Ми не впевнені, що навіть якщо він виграє, він зможе прожити ще чотири роки», – заявив один неназваний чиновник з європейської країни НАТО.