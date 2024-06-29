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Збройні сили Канади вперше очолить жінка

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Збройні сили Канади вперше очолить жінка
Нині Дженні Карігнан є начальницею відділу з питань професійної поведінки та культури
фото: The Canadian Press

Церемонія, під час якої Карігнан буде офіційно призначена на найвищу посаду у штабі оборони Канади, запланована на 18 липня

Начальницею штабу оборони Канади призначать генерал-лейтенанта Дженні Карігнан. Вона стане першою жінкою на цій посаді. Про це повідомляє CBC News із посиланням на високопоставлене джерело.

Передбачається, що Карігнан змінить генерала Вейна Ейра на посаді керівника збройних сил Канади.

Як пише видання, з моменту створення цієї посади в 1964 році в Канаді був 21 керівник оборонного відомства, і всі вони були чоловіками. Карігнан запропонували цю посаду і вона погодилася. Очікується, що Трюдо офіційно оголосить про своє призначення у вівторок, 2 липня.

Церемонія зміни командування, під час якої Карігнан буде офіційно призначена на найвищу посаду, запланована на 18 липня.

Нині Карігнан є начальницею відділу з питань професійної поведінки та культури – новостворена посада, яку вона обіймає з квітня 2021 року, коли федеральний уряд доручив їй боротися із сексуальними правопорушеннями у Збройних силах Канади і змінювати військову культуру.

Вона вступила до Королівського військового коледжу Канади у 1986 році, через шість років після того, як до нього почали приймати жінок. У 2016 році Карігнан стала першою жінкою, яка отримала звання бойового генерала. Вона також обіймала низку вищих штабних посад, зокрема була керівницею оперштабу.

За час кар’єри вона служила на Голанських висотах, розташованих між Сирією та Ізраїлем, а також у Боснії та Герцеговині. У 2009-2010 роках очолювала оперативну групу інженерів у Кандагарі, в розпал повстання талібів у цій афганській провінції.

Нагадаємо, що Канада виділила 15 млн канадських доларів для добудови другої черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві. 

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Теги: Канада армія жінка

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