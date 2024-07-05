Рада розглядає нові законопроєкти про економічне бронювання

Розглядається модель бронювання за сплату додаткового військового податку у розмірі 20 400 гривень на місяць за кожного працівника

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що пропонують нові правила «економічного бронювання» працівників. Згідно з цими пропозиціями, підприємства, які сплачують ЄСВ понад 40 тис. грн та мають штатну чисельність від 10 осіб, зможуть забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Законопроєкт уже зареєстровано на сайті Верховної Ради. Обидва закони внесла депутат Людмила Буймістер.

Проєкт закону про економічне бронювання військовозобов'язаних від мобілізації планують винести на розгляд Верховної Ради до кінця липня. Він спрямований на створення механізму, який дозволить підприємствам зберегти ключових працівників під час мобілізації. Розглядається модель бронювання за сплату додаткового військового податку у розмірі 20 400 гривень на місяць за кожного працівника. Для бронювання необхідно, щоб у роботодавця та працівника не було податкових боргів, а також стабільний дохід ФОП (якщо роботодавець є фізичною особою-підприємцем).

Проєкт законопроєкту про економічне бронювання rada.gov.ua/

Можна буде забронювати до 50% працівників підприємства. Роботодавець повинен подати онлайн-заявку із зазначенням переліку працівників та фінансовим звітом. Податкова перевірить відсутність заборгованостей. Підприємства, які вже підпадають під стратегічне бронювання, не зможуть скористатися економічним бронюванням.

Другий проєкт закону про економічне бронювання rada.gov.ua

На розгляд парламенту буде винесено один із двох зареєстрованих законопроєктів. Економічне бронювання не передбачає прив'язки до заробітної плати та професії. Підприємства, які вже підпадають під стратегічне бронювання, не зможуть скористатися економічним бронюванням.Остаточні умови та процедура економічного бронювання будуть визначені після ухвалення закону.

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