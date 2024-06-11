Медведчук і КДБ. Архів СБУ описав суть документів, які збереглися

Очільник Архіву вважає, що Медведчук навіть не пробував боротися за свого підзахисного Василя Стуса

Андрій Когут: «Документи, які є про Медведчука, наштовхують на думку, що він таки був завербованим»

Прямих доказів того, що Віктор Медведчук, який був адвокатом Василя Стуса, співпрацював або був агентом КДБ, у Архіві СБУ немає. Але треба взяти до уваги те, що у кінці 80–х було знищено величезну кількість документів і агентурних справ. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут.

На думку очільника Архіву СБУ те, що цих паперів зараз немає, не означає, що їх не було. І також не означає, що їх не буде виявлено в майбутньому.

«Тут потрібно розуміти, що архів КДБ створювався для оперативних потреб. А зараз ми працюємо над тим, щоб створити описи справ так, як цього вимагає українське законодавство, тобто хочемо зробити покажчики, індекси, як у всіх інших архівах, аби було зручно в них працювати. І це дуже складна робота, яка потребує багато зусиль. Ми просуваємося, не все ще опрацювали», – пояснив Когут.

Як зазначає голова Архіву, ті документи, які є про Медведчука, наштовхують на думку, що він таки був завербованим. «Скажімо, якщо твій батько був репресований, а ти вступив на юридичний факультет університету імені Шевченка… Таке, в принципі, не могло відбутися, це дуже нетипова історія», – зауважує Когут.

Очільник Архіву вважає, що Медведчук навіть не пробував боротися за свого підзахисного Василя Стуса.

«Пам’ятаєте, Медведчук розповідав, що він би нічого не міг зробити, щоб захистити Стуса, бо система була така. Це не зовсім правда. Ми знаємо про адвокатів того часу, які насправді боролися за тих, кого захищали. Зрозуміло, що повністю виправдального вироку не могло бути. Але принаймні поборотися можна, а цього не було...», – пояснив він.

Нагадаємо, Державний виконавець Оболонського центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (Київ) Катерина Ярмоленко звернулася до суду за роз’ясненнями щодо стягнення боргу з нардепа Віктора Медведчука, який опинився під санкціями Ради нацбезпеки і оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Дарницького районного суду Києва від 1 грудня.

Як повідомлялося, 25 березня 2022 року померла вдова поета Василя Стуса Валентина Попелюх. Про це у Facebook сповістила її невістка Тетяна Стус. Вона зазначила, що вдова Стуса померла після тяжкої хвороби, «на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи у селі під Києвом, де тривають бої».

До слова, у селі Іжевка (Костянтинівська міська громада Краматорського району Донецької області) вулицю Сергія Бубки перейменували на вулицю Василя Стуса.