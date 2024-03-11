Зеленський провів розмову з Макроном: подробиці

За словами Зеленського, розмова з Макроном була тривалою та предметною

Лідери країн обмінялися думками про очікувані результати майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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За словами Зеленського, розмова була тривалою та предметною.

«Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі», – зазначив президент.

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Володимир Зеленський подякував президенту Франції за оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України.

«Крім того, обмінялися думками про очікувані результати нашої майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом», – додав президент України.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну до середини березня.

16 лютого президент України Володимир Зеленський прилетів до Франції з візитом. Зокрема, у Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про безпеку між двома країнами.

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Як повідомлялося, у кінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

До слова, у разі активізації і наступу окупантів в бік Одеси або Києва, президент Франції Еммануель Макрон розглядає варіант відправки військових в Україну.