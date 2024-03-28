Куди та звідки переїжджає український бізнес – дослідження

173 компанії переїхали, але згодом знову повернулися до свого першого регіону

Понад 600 компаній неодноразово переїжджали з початку вторгнення РФ, але так і не повернулись до рідного місця реєстрації

Майже 19 тисяч разів компанії змінили своє місце реєстрації від початку 2022 року. Найпопулярнішим напрямком для переїзду став маршрут з Києва до Київської області. Про релокацію українського бізнесу йдеться у новому дослідженні Opendatabot.

18 944 переїзди бізнесу з одного регіону в інший було зафіксовано в Україні від початку повномасштабної війни. 173 компанії, які переїхали, згодом знову повернулись у свій регіон.

Найчастіше переїжджають компанії у сфері оптової торгівлі – 39,4% від загальної кількості. Також до топу увійшли компанії у сфері будівництва та нерухомості – 6% та 4,4% відповідно.

Найчастіше підприємці переїжджають з Києва (33,2%) та Дніпропетровщини (9,6%), а також з Київської області (8,5%).

Водночас у ці ж регіони бізнес найчастіше й переїжджає. Так, Київ став лідером серед регіонів, куди релокуються підприємства – майже 28% від загальної кількості релокацій.

Наразі найпопулярніший маршрут для переїзду бізнесу – з Києва до Київської області: цей шлях обрали 981 компанія. Другим за популярністю став напрямок з Київської області до Києва – 780 бізнесів. Замикає трійцю маршрут з Києва до Дніпропетровщини – 779 компаній.

Варто зазначити, що 173 компанії переїхали, але згодом знову повернулися до свого першого регіону. Найчастіше бізнес повертався до Києва – 59 компаній. Проте 626 підприємств вже неодноразово переїжджали, але так і не повернулись до свого рідного місця реєстрації.

Нагадаємо, промисловці і підприємці скликають надзвичайний з’їзд. На позачерговому надзвичайному з'їзді буде представлено план підвищення самодостатності економіки України.

До слова, протягом другого року повномасштабної війни українці відкрили найбільшу кількість ФОПів за останні 10 років – майже 315 тисяч.

Стало відомо, що міжнародні інвестиції в Україну зросли з $0,5 мільярдів у 2022 році до $1,2 мільярдів у 2023 році.