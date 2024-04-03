Астраханський газопереробний завод зупинився через аварію

Завод аварійно припинив виробництво нафтопродуктів через раптове технічне обслуговування

Астраханський газопереробний завод (ГПЗ) аварійно припинив виробництво нафтопродуктів після ремонту напередодні. Про це повідомляє Reuters.

Установка первинної переробки конденсату була тимчасово зупинена 30 березня задля ремонту технологічного трубопроводу на Астраханському ГПЗ. 1 квітня пресслужба заводу повідомила, що ремонтні роботи було завершено і виробництво світлих нафтопродуктів буде відновлено, проте терміни названо не було.

Астраханський ГПЗ зупинив переробку сировини, випуск товарного автобензину та дизельного пального через раптове технічне обслуговування.

«Навіть якщо потужність заводу не є критично важливою для Росії, його зупинка, можливо, спричинить занепокоєння в Москві стосовно широкомасштабних перерв у роботі нафтопереробних установок через атаки з боку українських безпілотників», – йдеться у повідомленні.

Крім того, два трейдери підтвердили, що отримали інформацію від Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі про те, що продаж дизельного палива і бензину з заводу був призупинений через непередбачене припинення виробництва нафтопродуктів.

У 2023 році Астраханський газопереробний завод виробив 703 тис. тонн бензину, що становить 1,6% від загальноросійського обсягу, а також 492 тис. тонн дизельного палива (0,6%) і 299 тис. тонн мазуту (0,7%).

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не ставляться позитивно до ударів по російських нафтопереробних заводах. Проте заборонити Україні використовувати власні дрони ніхто не може. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

До слова, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили джерела «Главкома» у силових структурах.

Як стало відомо, 24 березня Куйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ, зупинив свою роботу. За день до цього його атакували дрони.