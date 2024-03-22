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«Свобода Росії» поклала відповідальність за теракт у Москві на режим Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Свобода Росії» поклала відповідальність за теракт у Москві на режим Путіна
22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина та пожежа. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих
фото: РИА новости

Російські добровольці пригадали серію терактів у Москві 1999 року, і заявили, що будуть боротися проти путінських силовиків

Легіон «Свобода Росії» оприлюднив заяву, в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков'ї, «терористичний режим Путіна». Про це стало відомо з офіційної заяви Легіону в Telegram.

Російські добровольці наголосили, що вони вже мали справу з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією.

«Підкреслимо, що Легіон не воює із мирними росіянами. «Рязанський цукор» – метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу», – підкреслили у легіоні.

Легіон «Свобода Росії» зауважив, що теракт готувався і його медійне висвітлення теж.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих.

Так, кілька людей у військовій формі відкрили стрілянину з автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Як зазначають Telegram-канали, відомо щонайменше про 40 загиблих та понад 100 поранених станом на 20:15.

Згодом концертний зал загорівся, над ним видно клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважають, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму про яку попереджала міжнародна спільнота.

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Теги: провокація теракт Свобода путін добровольці інтернет Telegram стрілянина відео вибух

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