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Серце захисника не витримало. Згадаймо старшого лейтенанта Сергія Петрину

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Серце захисника не витримало. Згадаймо старшого лейтенанта Сергія Петрину
Більшу частину свого життя стапший лейтенант на позивний Тихий присвятив захисту Батьківщини
колаж: glavcom.ua

Сергій Петрина на війні з 2014 року, у 2022 знову пішов воювати добровольцем, однак у нього не витримало серце
 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Петрину. 

5 грудня 2024 року обірвалося життя захисника України з Рівненщини – старшого лейтенанта Сергія Петрини, серце чоловіка не витримало навантаження. Про це повідомляє Рівненська міська рада. 

Сергій народився 12 жовтня 1976 року у Рівному. Опанував фах токаря, але більшу частину свого життя присвятив захисту Батьківщини.

«Вперше Сергій добровольцем долучився до лав Збройних сил України у 2014 році. Мав позивний Тихий. Пройшов чимало гарячих точок, отримав контузію... Тож у 2019 році вимушений був залишити службу», – розповідає дружина героя Наталія.

Вперше Сергій Петрина добровольцем долучився до лав Збройних сил України у 2014 році, мав позивний Тихий
Вперше Сергій Петрина добровольцем долучився до лав Збройних сил України у 2014 році, мав позивний Тихий
фото: Рівненська міська рада, Facebook

Відкритий, щирий, справжній Сергій намагався передати таке ставлення до людей, країни та обов'язку дітям – синам 28 та 26 років, семирічній донечці та 15-річному пасинку.

«Сергій був просто чудовим, чистий серцем та душею. Тож коли почалося повномасштабне вторгнення, знову опинився серед добровольців. Він виконував бойові завдання на території активних бойових дій із 2022 року, але здоров'я давало знати про себе... Перший інфаркт він переніс на ногах, ми про це дізналися лише у березні 2022 року. І ось знову серце дало про себе знати, воно просто не витримало навантаження», – продовжує дружина.

На жаль, 48-річний старший лейтенант Сергій Петрина помер 5 грудня 2024 року.

Прощання із захисником України відбулося 9 грудня на майдані Незалежності у Рівному. Вічний спокій Сергій Петрина віднайшов на міському кладовищі «Нове». 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

 

Теги: українці Україна хвилина мовчання

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