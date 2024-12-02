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Шольц прибув до Києва і зробив гучну заяву про військову допомогу Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Шольц прибув до Києва і зробив гучну заяву про військову допомогу Україні
Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї в атакувану Росією Україну
фото: Bundeskanzler Olaf Scholz, мережа Х

Олаф Шольц: «Я хотів би чітко сказати, що Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі»

У понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Про це пише видання DPA. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї в атакувану Росією Україну. 

«Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що востаннє канцлер ФРН приїздив до Києва в червні 2022 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Оновлено о 09:07. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї в атакувану Росією країну на суму 650 мільйонів євро. Їх планують доставити в грудні. Про це повідомляє zdf.de.

«Я хотів би чітко сказати, що Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі», – сказав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй першій передвиборчій промові заявив, що прагнення України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus – це «гра в російську рулетку з безпекою Німеччини». У ній канцлер, зокрема, висловився проти колишнього міністра фінансів Крістіана Лінднера, який пов’язував своє звільнення із висуванням пропозиції надати Україні німецькі далекобійні ракети.

За словами Шольца, Німеччині не потрібні «ніякі гравці та ніякі азартні ігри», а Лінднер і його партія, мовляв, «систематично саботували» роботу коаліційного уряду протягом декількох місяців. Також канцлер сказав, що залишається «непохитним і холоднокровним» у питанні постачанні Україні Taurus, а його суперник Фрідріх Мерц від «Християнсько-демократичного союзу» нібито навпаки – «грає в російську рулетку з безпекою Німеччини», обіцяючи Україні німецькі ракети.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем Iris-T до семи, які вже отримали ЗСУ.  За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України. Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.

Також уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого. Влада представила новий військовий план під назвою «Рамкова директива щодо загальної оборони». У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.

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Теги: Німеччина Україна Олаф Шольц

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