Джонсон озвучив ризики, які несуть переговори з Путіним
Старі формати переговорів експрем’єр Великої Британії назвав кроком назад
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що розмова канцлера Німеччини Олафом Шольцем з президентом РФ Володимиром Путіним, може призвести до відновлення переговорів у «нормандському форматі», який він вважає неефективним. Про це він написав у соцмережі Х.
Джонсон також підтримав думку президента України Володимира Зеленського щодо ситуації. «Боюсь, що Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького нормандського формату, який розглядав Росію і Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішньому конфлікті», – сказав Джонсон.
Він підкреслив, що саме Путін почав повномасштабне вторгнення, а «Україна є абсолютно невинною стороною».
Нагадаємо, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали війну в Україні. Про це йдеться на сайті Кремля. Під час розмови Путін знову заявив, що нібито російська сторона ніколи не відмовлялася і, як і раніше, відкрита до поновлення переговорів з Україною. Олаф Шольц повідомив, що під час розмови з Путіним закликав його припинити агресивну війну Росії проти України та вивести свої війська.
Згодом Tagesschau та Sueddeutsche Zeitung повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала близько години.
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