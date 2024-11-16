Джонсон озвучив ризики, які несуть переговори з Путіним

Старі формати переговорів експрем’єр Великої Британії назвав кроком назад

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що розмова канцлера Німеччини Олафом Шольцем з президентом РФ Володимиром Путіним, може призвести до відновлення переговорів у «нормандському форматі», який він вважає неефективним. Про це він написав у соцмережі Х.

Джонсон також підтримав думку президента України Володимира Зеленського щодо ситуації. «Боюсь, що Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького нормандського формату, який розглядав Росію і Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішньому конфлікті», – сказав Джонсон.

Він підкреслив, що саме Путін почав повномасштабне вторгнення, а «Україна є абсолютно невинною стороною».

Нормандський формат – це дипломатичний механізм для вирішення конфлікту між Україною та Росією, заснований на переговорах між чотирма країнами: Україною, Росією, Німеччиною та Францією.Він був ініційований у 2014 році після анексії Криму Росією та початку конфлікту на сході України. Основна мета формату — досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Переговори були зосереджені на виконанні Мінських угод, які передбачають припинення вогню, виведення важкого озброєння та обмін полоненими. Цей формат сприймається як неефективний через постійні порушення з боку Росії, що й призводить до сумнівів щодо його доцільності.

Нагадаємо, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали війну в Україні. Про це йдеться на сайті Кремля. Під час розмови Путін знову заявив, що нібито російська сторона ніколи не відмовлялася і, як і раніше, відкрита до поновлення переговорів з Україною. Олаф Шольц повідомив, що під час розмови з Путіним закликав його припинити агресивну війну Росії проти України та вивести свої війська.

Згодом Tagesschau та Sueddeutsche Zeitung повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала близько години.