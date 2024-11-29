«Не прощаюсь, брате, до побачення». Музикант і військовослужбовець присвятив пісню загиблим побратимам

«До побачення» – це пісня, що пронизана світлою журбою за побратимами, які продовжують жити доти, доки ми памʼятаємо про них

«Культурний десант» випустив щемливе відео на пісню Мирослава Кувалдіна «До побачення». Композицію створено в рамках ініціативи «КД» із запису серії кліпів і пісень про боротьбу українців за свою свободу, написаних військовими та цивільними.

Режисери відео Мирослав Кувалдін та очільник «Культурного десанту» Миколай Сєрга створили кліп у співпраці з платформою пам’яті «Меморіал», яка надала світлини загиблих воїнів.

«До побачення» – це пісня, що пронизана світлою журбою за побратимами, які продовжують жити доти, доки ми памʼятаємо про них. Це пісня про цінності людей, вчинки яких стали героїчними.

«Збройні сили – це велика родина, і тому втрата кожного побратима відгукується в душі, наче втрата найближчого родича. З цим важко жити. Важко знайти слова, які могли б полегшити цей тягар. Ми лише мовчимо. Хвилина мовчання стає єдиним способом вшанувати загиблих. Але навіть у цьому мовчанні голоси загиблих продовжують лунати у твоїй голові, їхні слова не зникають, а обличчя стоять перед очима. Це залишається з тобою назавжди. Саме так народилася пісня «До побачення» – з потреби знайти зцілення. Для мене вона стала способом прийняти втрати», – розповідає автор Мирослав Кувалдін.

У цивільному житті Кувалдін – відомий музикант, автор пісень, лідер гурту «The ВЙО». Із початком повномасштабного вторгнення він вступив до лав ЗСУ, із позивним «Джонич» воював у складі 69 батальйону 101 бригади ТРО. Пізніше приєднався до «Культурного десанту» й почав їздити з виступами на фронт, щоб підтримати музикою бойовий дух військових.

Повне відео на пісню «До побачення» можна подивитися на YouTube-каналі CulturalForcesMusic

Головний виконавець (вокал, гітара): Мирослав Кувалдін

Текст і музика: Мирослав Кувалдін

Аранжування: Сергій Доценко

Зведення, мастеринг: Ігор Рабінович

Продюсер: Олександр Чемеров

«Культурний десант» – об’єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, зусилля яких спрямовані на покращення морально-психологічного стану війська за допомогою інструментів культури. На різних напрямках фронту постійно працюють кілька мобільних творчих груп. Також дві групи артистів виступають для поранених бійців в шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах ЗСУ і окремо підсилює цю роботу «Оркестр 59». Щомісяця відбувається близько 200 виступів для бійців Сил оборони. Серед учасників «Культурного десанту» – відомі українські артисти з бойовим досвідом. Крім того, об’єднання співпрацює із цивільними артистами та митцями.

У 2023 р. «Культурний десант» розпочав проєкт «Книга на фронт», який забезпечує воїнів у зонах бойових дій необхідною літературою. Кілька великих мереж книгарень доєдналися до цієї ініціативи. За перший рік проєкту українці придбали близько 26 тисяч книг для бійців, які були передані на фронт.

У 2024 р. «Культурний десант» запустив проект «Фронтова студія». Це мобільна студія для запису музичних творів з передової. Наразі записано 14 пісень, створених військовослужбовцями. У записі пісень взяли участь близько сотні музикантів. Серед записів — романси, рок-балади, колискові, панк, опера та реп.

Усі проєкти допомагають не лише військовим, але й суспільству загалом, адже це зміцнює зв'язки між фронтом і тилом.

Сторінки «Культурного десанту»:

Нагадаємо, українські виконавці «Культурного десанту» Коля Серга, Саша Чемеров та Міша Крупін презентували пісню під назвою «Білгород», де іронічно поглянули на росіян. Композиція створена у жанрі шансону, автори закликають білгородців не боятися, адже скоро прийде свобода.

До Дня десантно-штурмових військ ЗСУ «Культурний десант» випустив кліп на пісню «Під бахмутським дощем», яка оспівує мужність і стійкість українських десантників. Зазначається, що це відео – маніфест українського десантника, який покликаний мотивувати себе та своїх побратимів. «Попри втому, наші воїни продовжують захищати свою країну, спираючись на глибинні цінності – сімʼя, любов до Батьківщини та пам’ять про загиблих побратимів», – так описується відеоробота.