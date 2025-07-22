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Як із фільму жахів. Запорізька область потерпає від нашестя сарани (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Як із фільму жахів. Запорізька область потерпає від нашестя сарани (відео)
У червні та липні в низці регіонів України, зокрема на Херсонщині, Запоріжжі, Одещині, Вінниччині та Дніпропетровщині зафіксовано поширення сарани
фото: скріншот з відео

Запоріжжя готується до боротьби з сараною

Місцева влада Запоріжжя інформує про алгоритм реагування на появу сарани, оскільки комахи вже атакують деякі райони міста. Для ефективної боротьби зі шкідниками розроблено чіткий план дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держпродспоживслужбу.

У випадку виявлення сарани власник або балансоутримувач відповідної території повинен негайно поінформувати Держпродспоживслужбу.

Представники Держпродспоживслужби, у свою чергу, мають оперативно виїхати на місце для проведення перевірки та підтвердження наявності «вогнища» шкідників.

Після підтвердження власники та балансоутримувачі відповідних ділянок будуть зобов'язані здійснити заходи зі знищення шкідливих комах.

Для боротьби з сараною можуть використовуватися хімічні препарати. Міська влада наголошує на необхідності суворого дотримання норм безпеки при їх застосуванні в межах міста. Обробку слід проводити в ранішні та вечірні години, а також за відсутності сторонніх людей на оброблюваній території.

Мешканці Запорізької області у соцмережах публікують відео з  нашестям сарани.

«Як із фільму жахів. Жителі Запоріжжя масово помічають сарану просто на деревах біля своїх будинків», - зазначають у соцмережах.

Нагадаємо, на територію Запорізької області насувається нашестя сарани. Про це повідомив голова партії ВО «Свобода», колишній народний депутат, а нині військовий Олег Тягнибок.

Як відомо, у червні та липні в низці регіонів України, зокрема на Херсонщині, Запоріжжі, Одещині, Вінниччині та Дніпропетровщині зафіксовано поширення сарани.

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Кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко у коментарі «Главкому» розповів про те, чому ці комахи стають дедалі поширеними.

«У сарани чіткий однорічний цикл розвитку. В нашій кліматичній зоні зиму вона переживає на стадії кубишки. Це така яйцекладка, в якій приблизно 80 яєць. Одна самка сарани відкладає приблизно п’ять таких кубишок у глинисті ґрунти. Тобто на наступний рік у 400 разів більше повинно відроджуватись нових екземплярів сарани», – пояснює вчений.

Як зазначає Віктор Бригадиренко, в роки з нормальними погодними умовами така кількість потомства не виживає: «В нормальні роки, коли немає посухи, більшість цих яєць уражається або комахами, або грибами, або вірусами. Із 400 виживає десяток-два десятки. Вони поступово проріджують глину і чисельність сарани стабільна».

Нагадаємо, у селі Малокатеринівка Кушугумської громади Запорізької області нашестя сарани.

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Теги: Запоріжжя місцева влада Запорізька область

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