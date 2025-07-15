Німцям доведеться платити більше за «каву з собою»

У багатьох містах Німеччини з міркувань екології подорожчає кава

Нещодавно до 84% підскочила вартість кавових зерен – тепер все більше міст планують запровадити так званий податок на упаковку для одноразових стаканчиків: йдеться про додаткові 50 центів за кожну каву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Ціни на каву в Німеччині регулярно зростають: зараз капучино (третина кави та дві третини молока) у великих містах коштує в середньому 4 євро, але ціни в 4,50–5 євро – теж не рідкість.

Таким чином, інші міста наслідують приклад Тюбінгена, де з 2022 року стягується додатковий податок у 50 центів на упаковку для кави в одноразовій склянці (стільки ж – за контейнер для картоплі фрі). Мета – скоротити обсяг сміття.

У різних містах та федеральних землях Німеччини обговорюються аналогічні заходи – вже 144 німецькі міста розглядають податок на одноразову склянку. Наприклад, Союз міст та громад Гессена розповів в інтерв'ю Hessischer Rundfunk: «Ми припускаємо, що найближчими місяцями одна чи інша громада прийме таке рішення».

З іншого боку, Спілка платників податків критикує такий податок, оскільки вона не зменшує кількість сміття, а просто б'є по гаманцях громадян: «Дослідження щодо вже введеного тюбінгенського пакувального податку показало: він не призводить до суттєвого скорочення відходів».

Крім того, Спілка попереджає, що запровадження такого податку ускладнює роботу кафе – збільшується бюрократія, а значить і витрати у гіршому випадку стане ще дорожчою за саму каву.

Нагадаємо, кава без кофеїну – новий тренд. Молоді споживачі з покоління зумерів все частіше віддають перевагу декафу.

До слова, кава із офісних кавомашин небезпечна для здоров'я. Група шведських учених з Університету Упсали та Технологічного університету Чалмерса з'ясувала, що кава, приготовлена ​​в більшості офісних кавомашин, містить високі рівні речовин, що підвищують рівень холестерину.