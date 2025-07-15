Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сарана захоплює ще одне село (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Сарана захоплює ще одне село (відео)
скрін із відео

Комахи сидять на дорозі, в траві та на стінах будинків

У селі Малокатеринівка Кушугумської громади Запорізької області нашестя сарани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на групу «Новини прифронтових громад Запоріжжя» у Facebook.

На опублікованому відео видно велику кількість комах, як сидять на дорозі, в траві та на стінах будинків.

Зазначається, що раніше Комісія Кушугумської селищної ради провела обстеження та вивчила ситуацію на місцях щодо сарани. Місцева влада запевняла, що напрацьовується алгоритм реагування і ситуація контрольована.

Сарана – спільна назва шкідливих видів комах ряду прямокрилих підряду сараноподібних, які здатні збиратися у зграї; при масовому розмноженні знищує посіви сільськогосподарських культур на великих площах. 

Зокрема, з’ясували, що сарана рухається в бік населеного пункту та городів в спеку в пошуках вологи, а після зниження температури повертається назад у район Каховського водосховища. Разом із тим мешканців громади в разі виявлення комах просять звертатися до селищної ради.

Раніше повідомлялося, що врятуватись від сарани допоможе хіба що масова обробка городини.

Нагадаємо, у разі виявлення осередків сарани необхідно повідомити про це територіальний орган Держпродспоживслужби та вжити заходів щодо обробки посівів і угідь із дотриманням регламентів застосування засобів захисту рослин.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя місцева влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сарана при масовому розмноженні знищує посіви сільськогосподарських культур на великих площах
Поїла городину та газон: Запоріжжя окупувала сарана
11 липня, 22:07
Порошок із личинок можуть додавати до хліба, макаронів та іних продуктів, що викликало обурення у суспільстві
ЄС змусить громадян їсти комах? Видання Euronews дало роз'яснення
19 лютого, 08:24
Будинок Марії Станіславської відомий серед киян як «Будинок з комахами»
«Будинок з комахами»: суд підтвердив статус об’єкта культурної спадщини
17 сiчня, 16:47
Зеленбудівці вводять ін’єкції в стовбури каштанів, аби уберегти дерева від мінуючої молі
Каштани у парку «Перемога» отримали захист від агресивного шкідника
14 травня, 11:47
У Києві виявили небезпечну вузькозлатку ясеневу смарагдову
Київ запроваджує карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев: деталі
1 серпня, 2024, 20:25
У Китаї гуманоїдні роботи почали боротися зі шкідниками за допомогою спеціального розпилення
У Китаї роботи почали боротися зі шкідниками (відео)
22 квiтня, 12:05
Південноамериканська томатна міль нищить помідори
Знищує до 100% врожаю помідорів. В Україні вперше виявлено шкідника з Південної Америки
27 жовтня, 2021, 17:47
Жук-«іноземець» шкодить рослинам
На Вінниччині ввели карантин: з’явився небезпечний шкідник
5 вересня, 2021, 02:45
Американський білий метелик шкодить деревам
На Запоріжжі виявили небезпечного шкідника, що повністю обжирає дерева
18 серпня, 2021, 18:22

Суспільство

Сарана захоплює ще одне село (відео)
Сарана захоплює ще одне село (відео)
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 липня
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 липня
День Української Державності: історія свята та привітання
День Української Державності: історія свята та привітання
У Києві пройшло обговорення проєкту Defence City з представниками країн-партнерів
У Києві пройшло обговорення проєкту Defence City з представниками країн-партнерів
Відео з мережі врятувало дітей від горе-матері
Відео з мережі врятувало дітей від горе-матері
За тиждень ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам домоволодінь після ворожих обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам домоволодінь після ворожих обстрілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
28K
Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі
16K
Телешоу коштувало прокурору посади: дружина випадково розкрила незадекларований будинок
13K
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
11K
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua