Сарана захоплює ще одне село (відео)

Комахи сидять на дорозі, в траві та на стінах будинків

У селі Малокатеринівка Кушугумської громади Запорізької області нашестя сарани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на групу «Новини прифронтових громад Запоріжжя» у Facebook.

На опублікованому відео видно велику кількість комах, як сидять на дорозі, в траві та на стінах будинків.

Зазначається, що раніше Комісія Кушугумської селищної ради провела обстеження та вивчила ситуацію на місцях щодо сарани. Місцева влада запевняла, що напрацьовується алгоритм реагування і ситуація контрольована.

Сарана – спільна назва шкідливих видів комах ряду прямокрилих підряду сараноподібних, які здатні збиратися у зграї; при масовому розмноженні знищує посіви сільськогосподарських культур на великих площах.

Зокрема, з’ясували, що сарана рухається в бік населеного пункту та городів в спеку в пошуках вологи, а після зниження температури повертається назад у район Каховського водосховища. Разом із тим мешканців громади в разі виявлення комах просять звертатися до селищної ради.

Раніше повідомлялося, що врятуватись від сарани допоможе хіба що масова обробка городини.

Нагадаємо, у разі виявлення осередків сарани необхідно повідомити про це територіальний орган Держпродспоживслужби та вжити заходів щодо обробки посівів і угідь із дотриманням регламентів застосування засобів захисту рослин.