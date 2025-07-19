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Кажани дедалі частіше оселяються у багатоповерхівках: пояснення науковиці

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Кажани дедалі частіше оселяються у багатоповерхівках: пояснення науковиці
Хоч руда вечірниця й масова, вона залишається видом, який охороняється
фото: batsukraine.org

Через вирубку дерев та зміну клімату рукокрилі втрачають домівки і шукають нові сховки

Усі 28 видів кажанів, які мешкають в Україні, занесені до Червоної книги. Один з найпоширеніших – руда вечірниця – за останні 40 років кардинально змінила свою поведінку. Замість мігрувати на південь, вона все частіше залишається зимувати у великих міста. Про це в коментарі «Главкому» розповіла кандидатка біологічних наук, співзасновниця Українського центру реабілітації рукокрилих, старший науковий співробітник заповідника «Асканія-Нова» Альона Прилуцька.

Серед видів кажанів, які поширені в Україні, є як більш рідкісні, так і більш масові. Але найпоширеніша серед них руда вечірниця. 

«Раніше руді вечірниці проводили літо в Україні, а на зиму летіли до Балкан, Криму, Кавказу чи Альп. Там вони зимували в печерах. Тепер – усе частіше залишаються зимувати в містах. Зими стали теплішими, тож це, ймовірно, одна з додаткових причин, чому рукокрилі зимують. Однак це питання наразі ще вивчають науковці», – розповідає Альона Прилуцька.

Рудих вечірниць напувають водою в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Рудих вечірниць напувають водою в Українському центрі реабілітації рукокрилих
фото: batsukraine.org

Науковиця пояснює, що кажани пристосувалися до умов великих міст, зокрема Києва і Харкова.«Багатоповерхівки вони сприймають як печери з тріщинами, щілинами, нішами. Там вони впадають у стан гібернації – глибокий зимовий сон, коли всі процеси в організмі уповільнюються. Можуть іноді прокидатися, щоби попити води, але загалом просто сплять усю зиму», – зазначила вона.

Альона Прилуцька додала, що окрім рудої вечірниці, у містах все частіше зимують такі види кажанів, як лилик двоколірний і нетопир середземноморський.

Лилик двоколірний пристосувався зимувати у будівлях замість печер
Лилик двоколірний пристосувався зимувати у будівлях замість печер
фото: batsukraine.org

«Нетопир середземноморський з’явився в Україні лише у 2000 році. Це міський вид, який може жити поруч із людьми. Він не будує гнізд, а просто використовує те, що є: шпарини під вікнами чи в будівлях. Але саме тому вони дуже вразливі в міському середовищі», – пояснює дослідниця.

Нетопир середземноморський – міський вид кажана, який з’явився в Україні лише у 2000 році
Нетопир середземноморський – міський вид кажана, який з’явився в Україні лише у 2000 році
фото: batsukraine.org

Щоб допомогти кажанам, які потрапляють у пастки, і був створений Український центр реабілітації рукокрилих. «Інколи кажани страждають через людей, інколи – самі потрапляють у біду. Ми їх рятуємо і повертаємо у природу», – каже Прилуцька.

Науковиця пояснює, що зростання кількості кажанів у містах погіршенням ситуації з лісами та кліматичні зміни: «Кажани живуть у дуплах старих дерев. Але таких лісів стає дедалі менше. Ліси вирубують і зникають природні сховища. Це велика проблема».

Деякі види, як-от вечірниця мала чи нетопирі лісовий та пігмей, взагалі не живуть у містах. Їх можна знайти лише у старовікових лісах.

Нетопир-пігмей – один із видів кажанів, які в Україні не зустрічаються в містах, а живуть лише у старовікових лісах
Нетопир-пігмей – один із видів кажанів, які в Україні не зустрічаються в містах, а живуть лише у старовікових лісах
фото: batsukraine.org

«Навіть одне окреме старе дерево може стати домівкою для кажанів. Збереження таких дерев – критично важливе», – акцентує Альона Прилуцька.

Раніше «Главком» повідомляв, що фахівці КП «Київський зоопарк» дали поради на випадок, якщо в оселю потрапив рукокрилий. Якщо кажани залетіли до вас у помешкання не потрібно панікувати та лякатися, вони вам не нашкодять.

Також «Главком» інформував, що у Полтаві під час ремонту з балкона викинули понад 1,5 тис. кажанів. Поліція розслідувала кримінальне провадження через жорстоке поводження з тваринами. 

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Теги: Україна ліс екологія тварини

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