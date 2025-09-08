Головна Країна Суспільство
Ще тиждень-два і на всіх окупованих Росією територіях зникне пальне – експерт

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
У Луганську кілометрові черги, бензин видають лише по 20 літрів і лише по талонах
За оцінками фахівців, вже виведено з ладу чверть російських НПЗ – Петро Андрющенко

Сили оборони активізували атаки по нафтопереробних заводах на території Росії. Є інформація, що понад 24% російських НПЗ було виведено з ладу. Через це ситуація з пальним на тимчасово окупованих українських територіях дуже складна. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає «Главком» з посиланням на 24 канал.

Відсоток зруйнованих російських НПЗ, ймовірно, зростатиме. Більше ударів Україна завдає по нафтопереробних заводах, які спеціалізуються на бензині, адже вони ближче до кордону. З дизельним пальним ситуаціє в Росії дещо краща. «Але з бензином просто «чудова» ситуація і далі буде гірше. Недарма росіяни заборонили експорт ще в липні, адже була загроза, що зникне бензин і так сталося вже через місяць», – сказав він.

Росіянам ніде взяти бензин. Через це ситуація на тимчасово окупованих українських територіях також дуже складна. У Луганську паливо з'являється лише на початку дня та скоро зникає. Там кілометрові черги, а бензин видають лише по 20 літрів і лише по талонах. На окупованих частинах Запорізької області паливо зникає систематично. Найгірша ситуація в Бердянську та Мелітополі. Там, як і в Луганську, ситуація найближчим часом стане критичною.

«У Криму паливо видають здебільшого по талонах, але вони «вирулюють». Зараз багато туди їде бензовозів через Маріуполь. Росіяни найперше рятуватимуть Крим», – підкреслив він. Експерт зазначає, що паливна криза дійшла і до Донецької області. У Горлівці бензину вже немає, у Макіївці починає зникати, у Маріуполі на одній з найкращих заправок також тимчасово зник бензин.

«Ще тиждень-два й пальне закінчиться по всіх окупованих територіях. Це й не дивно, адже у Приморському краї Росії з паливом проблеми вже давно. Росіяни намагатимуться розв'язувати цю ситуацію спочатку на власних територіях, а окуповані, ймовірно, залишаться з нічим», – наголосив Петро Андрющенко.

Раніше «Главком» повідомляв, що у великих російських містах дефіцит бензину. Зокрема, двох великих містах Росії – Москві та Саратові – спостерігається гостра нестача високооктанового палива марки АІ-95. Ситуація призвела до того, що на низці автозаправних станцій цей вид палива повністю відсутній. Наслідки дефіциту відчуває значна кількість автовласників, які змушені шукати альтернативні варіанти заправки. Багато водіїв переходять на використання бензину марки АІ-92, що може негативно вплинути на роботу двигунів їх автомобілів. Причини кризи постачань, на думку російських експертів, нібито пов'язані із сезонним підвищенням попиту на пальне. 

