У Москві та Саратові розпочалася гостра нестача бензину

Російські експерти пов'язують дефіцит із сезонним підвищенням попиту на пальне

У двох великих містах Росії – Москві та Саратові спостерігається гостра нестача високооктанового палива марки АІ-95. Ситуація призвела до того, що на низці автозаправних станцій цей вид палива повністю відсутній. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Наслідки дефіциту відчуває значна кількість автовласників, які змушені шукати альтернативні варіанти заправки. Багато водіїв переходять на використання бензину марки АІ-92, що може негативно вплинути на роботу двигунів їх автомобілів.

Причини кризи постачань, на думку експертів, пов'язані із сезонним підвищенням попиту на пальне. У цей час традиційно зростає потреба у бензині як серед приватних автовласників, і серед транспортних компаній.

Представники державних органів та нафтопереробних підприємств заявили, що вживають необхідних заходів для нормалізації паливного ринку та відновлення стабільних поставок бензину АІ-95.

Зазначається, що ситуація перебуває під контролем профільних відомств, проте автовласникам рекомендується стежити за оновленнями інформації щодо наявності палива на автозаправках перед плануванням поїздок.



Нагадаємо, у Росії дуже зросли ціни на пальне, зокрема на бензин. Про це пише «Главком» з посиланням на системного аналітика Євгена Істребіна. Експерт зазначив, що подібне спостерігається після атак українських дронів по Рязанському та Новокуйбишевському нафтопереробним заводам. Й в умовах дефіциту, який вже й так був раніше, ціни полетіли ракетою вгору.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня українські безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, де вирувала масштабна пожежа. Також було зафіксоване влучання в НПЗ у Рязані та АТ «ПО «Електроприбор»» й «Радиозавод» у Пензі, що відіграють значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави-агресора. «Радиозавод» виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.