РФ продовжила заборону на експорт бензину

Удар по російській нафтопереробці призвів до перебоїв у виробництві та експорті нафти

Уряд Росії на тлі паливної кризи в країні продовжив обмеження на вивезення бензину. Повна заборона на експорт діятиме для всіх учасників ринку: для нафтопереробних заводів (НПЗ) – до 30 вересня, для інших експортерів – до 31 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Раніше, з 1 березня, в Росії діяла часткова заборона на експорт бензину, яка поширювалася тільки на трейдерів, посередників і нафтобази, в той час, як виробники нафтопродуктів зберігали право поставок за кордон. Однак з 1 серпня заходи були посилені: уряд ввів повну заборону на експорт для всіх учасників ринку, включаючи НПЗ, яка діяла до 31 серпня.

Паливна криза в Росії виникла після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі. Тільки в серпні було атаковано 10 великих НПЗ. За оцінкою Reuters, в результаті російська економіка втратила близько 17% потужностей нафтопереробки (близько 1,1 млн барелів на добу).

Це призвело до рекордного зростання оптових цін: вартість тонни АІ-92 досягла 72,6 тис. рублів, АІ-95 – 82,2 тис. рублів. З початку року котирування зросли на 40% і 50% відповідно. Дефіцит найбільш гостро проявився в тимчасово окупованому Криму, Забайкаллі, Примор'ї і на Сахаліні, де були введені обмеження на продаж палива.

Як відзначають джерела Reuters, додаткових обсягів у 150 тис. тонн щомісяця (які повинні надійти на ринок завдяки обмеженням на експорт) може бути недостатньо для повного розв'язання проблеми. Не виключено, що Росії, як і у 2024 році, доведеться імпортувати бензин з Білорусі.

Нагадаємо, у Росії продовжує загострюватися паливна криза. Регіони один за одним запроваджують обмеження на продаж бензину, а влада змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі. Мешканці окупованого Криму також почали публікувати відео з пустими заправками та відсутністю палива у великих містах півострова.

Також така ситуація спостерігається у Приморському краї. Це сталося внаслідок ударів по нафтопереробних заводах, через що російська економіка втратила 13% потужностей НПЗ.

Зокрема, Росія продовжує стикатися з паливною кризою: дефіцит бензину змушує регіональні влади вводити талони, а оптові ціни з початку серпня зросли на 8 %. Заборона експорту бензину, введена урядом РФ на початку серпня, не стабілізувала ринок. Економічна логіка Білорусі також обмежує поставки до РФ.