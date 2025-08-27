Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ продовжила заборону на експорт бензину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ продовжила заборону на експорт бензину
Удар по російській нафтопереробці призвів до перебоїв у виробництві та експорті нафти
колаж: glavcom.ua

Паливна криза в Росії виникла після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі

Уряд Росії на тлі паливної кризи в країні продовжив обмеження на вивезення бензину. Повна заборона на експорт діятиме для всіх учасників ринку: для нафтопереробних заводів (НПЗ) – до 30 вересня, для інших експортерів – до 31 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Раніше, з 1 березня, в Росії діяла часткова заборона на експорт бензину, яка поширювалася тільки на трейдерів, посередників і нафтобази, в той час, як виробники нафтопродуктів зберігали право поставок за кордон. Однак з 1 серпня заходи були посилені: уряд ввів повну заборону на експорт для всіх учасників ринку, включаючи НПЗ, яка діяла до 31 серпня.

Паливна криза в Росії виникла після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі. Тільки в серпні було атаковано 10 великих НПЗ. За оцінкою Reuters, в результаті російська економіка втратила близько 17% потужностей нафтопереробки (близько 1,1 млн барелів на добу).

Це призвело до рекордного зростання оптових цін: вартість тонни АІ-92 досягла 72,6 тис. рублів, АІ-95 – 82,2 тис. рублів. З початку року котирування зросли на 40% і 50% відповідно. Дефіцит найбільш гостро проявився в тимчасово окупованому Криму, Забайкаллі, Примор'ї і на Сахаліні, де були введені обмеження на продаж палива.

Як відзначають джерела Reuters, додаткових обсягів у 150 тис. тонн щомісяця (які повинні надійти на ринок завдяки обмеженням на експорт) може бути недостатньо для повного розв'язання проблеми. Не виключено, що Росії, як і у 2024 році, доведеться імпортувати бензин з Білорусі.

Нагадаємо, у Росії продовжує загострюватися паливна криза. Регіони один за одним запроваджують обмеження на продаж бензину, а влада змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі. Мешканці окупованого Криму також почали публікувати відео з пустими заправками та відсутністю палива у великих містах півострова.

Також така ситуація спостерігається у Приморському краї. Це сталося внаслідок ударів по нафтопереробних заводах, через що російська економіка втратила 13% потужностей НПЗ.

Зокрема, Росія продовжує стикатися з паливною кризою: дефіцит бензину змушує регіональні влади вводити талони, а оптові ціни з початку серпня зросли на 8 %. Заборона експорту бензину, введена урядом РФ на початку серпня, не стабілізувала ринок. Економічна логіка Білорусі також обмежує поставки до РФ.

Читайте також:

Теги: росія нафта бензин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Трампа із Путіним відбудеться 15 серпня 2025 року в американському штаті Аляска у місті Анкоридж
Наслідки Аляски. Чотири причини чекати позитивних новин
15 серпня, 10:15
Нині триває 1269-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року
15 серпня, 08:28
Міністр оборони США Вільям Перрі (четвертий ліворуч) біля шахтно-пускової установки на базу ракетних військ неподалік Первомайська на Миколаївщині, 1994 р. За кілька років усі ракетні шахти в Україні буде підірвано, одна залишиться як музей
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
РФ запустила дрони та ракети 14 серпня
РФ ударила по Україні ракетами С-300 та дронами: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
14 серпня, 09:34
У 2019 році під час інциденту з прототипом загинули п’ятеро співробітників «Росатому»
РФ готується до нового випробування ядерного «Буревісника» – Reuters
13 серпня, 22:42
Білорусь та РФ відпрацюють «планування застосування» ядерної зброї
Білорусь на навчаннях з РФ відпрацює застосування ядерної зброї та «Орєшника»
13 серпня, 15:07
Офіційні особи США неодноразово заявляли, що Путін пропонував вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на решту Донецької області
ISW: Точні умови пропозиції Путіна залишаються незрозумілими
13 серпня, 06:52
Російські джерела активно просувають тезу, що будь-яка домовленість, укладена з адміністрацією Дональда Трампа, є тимчасовою і не матиме сили для його наступників
Чому мирна угода з РФ може бути розірвана: аналіз ISW
12 серпня, 08:31
За останній тиждень рубль вже просів на 4,3% лише через заяви Трампа
Аналітики прогнозують падіння російського рубля через санкції Трампа – Reuters
1 серпня, 22:16

Політика

Українська делегація обговорюватиме із командою Трампа гарантії безпеки – Зеленський
Українська делегація обговорюватиме із командою Трампа гарантії безпеки – Зеленський
РФ продовжила заборону на експорт бензину
РФ продовжила заборону на експорт бензину
ЄС планує відновити болота для захисту від Росії
ЄС планує відновити болота для захисту від Росії
Угорщина назвала дату завершення ремонту нафтопроводу «Дружба»
Угорщина назвала дату завершення ремонту нафтопроводу «Дружба»
Алієв заявив про окупацію Азербайджану Росією у 1920 році
Алієв заявив про окупацію Азербайджану Росією у 1920 році
У Німеччині створено раду національної безпеки через загрозу з боку РФ
У Німеччині створено раду національної безпеки через загрозу з боку РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
50K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2693
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2360
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
1913
Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua