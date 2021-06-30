Масштабна корупція у столичній лікарні: на фіктивних зарплатах вкрадено мільйони

Посадовці привласнили понад 6,3 млн грн через фіктивне працевлаштування до медзакладу.

Служба безпеки України викрила масштабну корупцію у «Центрі первинної медико-санітарної допомоги» одного з районів Києва. Встановлено розкрадання понад 6,3 млн грн, виділених на заробітну плату медперсоналу. Зловмисники проводили оборудки протягом 7 років. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами СБУ, повідомлено про підозру головному лікарю, трьом його заступникам і головному бухгалтеру медичної установи.

За даними слідства, посадовці налагодили механізм привласнення бюджетних грошей через фіктивне працевлаштування до медзакладу. Для реалізації схеми вони залучили своїх знайомих, яких оформили на роботу і нараховували їм заробітну плату.

Проте, фактично, ці «працівники» не з’являлися на робочих місцях, а їх «зарплату» привласнювали організатори оборудки.

Встановлено, що зловмисники використовували схему протягом 2013-2019 років.

Під час слідчих дій у службових приміщеннях медичного закладу, а також однієї зі столичних райдержадміністрацій, правоохоронці виявили документи із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам незаконної схеми.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Києві та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Як повідомлялося, перед судом постане колишній посадовець Київської обласної ради, який шахрайським шляхом за попередньою змовою із підпорядкованим працівником заволодів бюджетними коштами у великому розмірі. Так, посадовець організував незаконну схему заволодіння бюджетними коштами, передбаченими для допомоги окремим категорія громадян: інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій та ін. згідно з програмою «Турбота».