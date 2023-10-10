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Школярка на Сумщині загинула внаслідок обстрілу росіян

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Школярка на Сумщині загинула внаслідок обстрілу росіян
Окупанти обстрілюють навчальні заклади, знаючи, що там можуть бути діти
фото з відкритих джерел

Внаслідок отриманих поранень дівчинка померла в кареті швидкої допомоги

Сьогодні, 10 жовтня росіяни здійснили обстріл селища Угроїди на Сумщині, внаслідок чого загинула 13-річна дитина, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

В результаті удару окупантів дівчинка 2009 року народження отримала поранення та померла в кареті швидкої допомоги.

Школярка на Сумщині загинула внаслідок обстрілу росіян фото 1

«Цинізму росіян немає меж. Вони зазіхають на найсвятіше – наших дітей, намагаючись знищити наше майбутнє», – йдеться в повідомленні.

Триває 594-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень.

Теги: обстріл росіяни дитина Сумщина

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