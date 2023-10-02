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Російські пропагандисти в ефірі видали польське місто за Калінінград (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські пропагандисти в ефірі видали польське місто за Калінінград (фото)
Пропагандисти вирішили брехнею показати «конкурентоспроможність» Калінінграда в умовах санкцій Заходу
фото: скріншот з відео

Пропагандисти нахвалювали російський Калінінград, показуючи замість нього місто в Польщі

Російські пропагандисти продовжують «годувати» своїх глядачів фейками. Так, у черговому сюжеті на телеканалі «Россия 1» пропагандисти нахвалювали російський Калінінград і розповідали про «конкурентоспроможність» міста навіть в умовах санкцій Заходу. Однак, замість Калінінграда у відео показали польське місто ​​Ельблонг, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

У сюжеті йшлося про програму соціально-економічного розвитку Калінінградської області, презентовану російським диктатором Володимиром Путіним на зустрічі з урядом. Кадри росіяни до своєї презентації взяли польські.

У черговому сюжеті на телеканалі «Россия 1» пропагандисти нахвалювали російський Калінінград, показуючи замість нього місто в Польщі
У черговому сюжеті на телеканалі «Россия 1» пропагандисти нахвалювали російський Калінінград, показуючи замість нього місто в Польщі
фото: скріншот з відео

До слова, після того, як пропагандисти оговталися, сюжет з ефіру прибрали, проте цей інцидент вже встиг викликати бурхливу реакцію росіян у соцмережах.

  • «Як покращав Калінінград за Володимира Володимировича!»,
  • «А я образився. Чому якийсь Ельблонг, а не Гданськ. А могли б і Кельн показати»,
  • «Одразу б Нью-Йорк показали, щоб не розмінюватися на дрібниці!» – пишуть користувачі соцмереж.

Зазначимо, наприкінці 2022 року міжнародний пропагандистський рупор RT випустив ролик про те, як через нібито злидні і голод після відмови від російського газу європейці змушені їсти своїх домашніх тварин. Відео, яке було стилізоване під німецьке, виявилося знятим у Росії – імовірно тим самим телеканалом RT. Але створенням подібного «німецького кіно» вже нікого не здивуєш. Навіть поляків.

Нагадаємо, росіяни створюють клони українських медіа. Такі псевдомедіа рясніють заголовками на кшталт: «Україна продає дітей на нелегальних ринках» і «ухилянти ховаються у вишах».

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Теги: Польща санкції пропаганда путін росіяни

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