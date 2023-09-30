Росія на 20% збільшать витрати на утримання Путіна. ЗМІ назвали шокуючі цифри

На утримання Путіна буде витрачено значно більше коштів, ніж на важливі галузі та державні програми Росії

Протягом наступних трьох років витрати на утримання російського диктатора Володимира Путіна становитимуть 74,7 мільярда рублів, що на 20% перевищує попередні витрати. Про це пише Moscow Times.

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Утримання президента Російської Федерації Володимира Путіна у найближчі три роки обійдеться російським платникам податків у 74,7 мільярда рублів. Таку суму на «функціонування» глави держави передбачено у проєкті федерального бюджету на період 2024-2026 років, який було представлено до Державної Думи у п'ятницю, 29 вересня.

У порівнянні з попереднім 3-річним бюджетним періодом, витрати на утримання Путіна зростуть на 20%, або 12,79 мільярда рублів, як вказано у пояснювальній записці до документа, розміщеній на веб-порталі нижньої палати парламенту.

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У 2024 році на «функціонування президента та його адміністрації» передбачено 24,64 мільярда рублів, у 2025-му – 24,65 мільярда, у 2026-му – 25,74 мільярда.

Витрати стануть більше на 4,66 млрд рублів у 2024 році (+23%), на 4,055 млрд – у 2025-му (+19%) і на 4,087 млрд – у 2026-му (+19%).

Сумарно за три роки Путін обійдеться скарбниці у суму, порівнянну з річним бюджетом середнього російського регіону – наприклад, Іванівської області (73,3 млрд рублів) або Курганської області (74,6 млрд рублів).

На утримання Путіна буде витрачено значно більше коштів, ніж на важливі галузі та державні програми Росії. Конкретно, це майже в 5 разів перевищить видатки на федеральний проєкт з розвитку штучного інтелекту і в 20 разів більше, ніж на проєкт з забезпечення медичної сфери кваліфікованими кадрами.

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Цей ріст витрат на президента РФ буде рекордним серед усіх гілок влади. Наприклад, асигнування на утримання апарату уряду в 2024 році збільшаться лише на 9%, складаючи 10,655 мільярда рублів.

Фінансування Ради Федерації планується «заморозити» – 7,795 мільярда рублів у 2024 році. Утримання Державної Думи та її 450 депутатів обійдеться бюджету в 15,086 мільярда рублів, що зросте всього на 3,6% порівняно з попереднім 3-річним бюджетним циклом.

«Інші органи» федеральної влади «з'їдять» 835,2 млрд рублів – на 43,2 млрд, або 5,4% більше, ніж було закладено в ухвалений рік тому закон про бюджет.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову до лав армії РФ. Призвати повинні 130 тисяч осіб.