РФ атакувала кількома хвилями, є влучання на Подунав'ї: деталі нічної атаки на південь

Під ударом ворога знову був Ізмаїльський район.

Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади

Під час обстрілу України в ніч проти понеділка, 18 вересня, основний удар ворожих дронів та ракет припав на чотири регіони - Одеську, Миколаївську, Хмельницьку та Кіровоградську області. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Силами протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності збито 18 безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131: 11 –- над Одещиною, п’ять – над Миколаївщиною, два – над Кіровоградщиною», – йдеться в повідомленні.

«Знов під ударом було Подунав'я. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також зазначається, що внаслідок бойової роботи уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Вогонь оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

«Вкотре нагадуємо: не поширюйте інформацію, фото і відео бойової роботи ППО та місць влучання, не допомагайте ворогу, довіряйте достовірним офіційним джерелам інформації», – закликають Сили оборони Півдня України.

Зокрема, як зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, під ударом ворога знову був Ізмаїльський район. «Наші сили ППО знищили 11 ударних безпілотників над Одеською областю. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає», – написав він у Telegram

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 18 вересня росіяни двома хвилями атакували південь України. За даними Повітряних сил, Сили ППО збили усі 17 ракет, які випустила Росія вночі, з 24 «шахідів» знищено 18.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом на Хмельниччині, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства