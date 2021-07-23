ООН помітила покращення у ситуації зі світовим туризмом

Кількість міжнародних туристичних поїздок в квітні 2021 року скоротилося на 86%

Країни по всьому світу почали знімати обмеження на поїздки. Поки туризм не повернувся до того рівня, що був до пандемії, але вже спостерігаються поліпшення в цій галузі. Про це повідомила Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO).

Згідно з повідомленням, кількість міжнародних туристичних поїздок в квітні 2021 року скоротилося на 86% в порівнянні з тим же місяцем допандемійного 2019 року, але в травні скорочення склало 82%.

Це невелике поліпшення пов'язано з тим, що деякі країни почали послаблювати обмеження на поїздки.

«Програми вакцинації по всьому світу паралельно зі скасуванням частини обмежень для туристів з щепленнями сприяють поступовому виходу галузі з кризи», – зазначає організація.

Число країн з повністю закритими кордонами скоротилося з 69 в лютому до 63 в червні. З них 33 знаходяться в Азійсько-Тихоокеанському регіоні і всього сім – в Європі. На європейському континенті діє найменше обмежень на поїздки.

Нагадаємо, влада Мальдівської республіки прийняла поправку до Податкового кодексу, згідно з якою з усіх хто виїжджатиме з островів буде стягуватися податок. Він буде включений у вартість квитка.

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