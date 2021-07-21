Словаччина відкрилася для вакцинованих українців
Для тих, хто ще не вакцинувався, доведеться у Словаччині відбути самоізоляцію
Уряд Словаччини дозволив в'їзд в країну для українських туристів. Для в'їзду в Словаччину буде потрібно документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в'їзд можливий з самоізоляцією», – написав він.
Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в’їзд можливий із самоізоляцією. #ВакцинуйсяТаМандруй— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021
Детальні умови в’їзду та список визнаних вакцин — на нашій інтерактивній карті https://t.co/8RkEzCg6Yk
Зазначимо, що до в'їзду до Словаччини заповнити форму за посиланням: https://www.mindop.sk/covid/.
Реєстрація обов'язкова при кожному в'їзді на територію Словаччини, крім:
- повністю щеплених осіб (реєстрація дійсна 6 місяців);
- осіб, які отримали першу дозу будь-якої вакцини (реєстрація дійсна до 09.08.2021)
- людина віком від 12 до 18 років (реєстрація дійсна до 09.08.2021)
- осіб, які подорожують з метою проходження діагностики або лікування (реєстрація дійсна 1 тиждень).
Також нагадаємо, що Франція посилить правила в'їзду для нещеплених туристів з деяких країн.
Крім того, Польща запровадила нові вимоги для авіатуристів. Вони стосуються й українців.