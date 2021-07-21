Словаччина відкрилася для вакцинованих українців

Для тих, хто ще не вакцинувався, доведеться у Словаччині відбути самоізоляцію

Уряд Словаччини дозволив в'їзд в країну для українських туристів. Для в'їзду в Словаччину буде потрібно документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в'їзд можливий з самоізоляцією», – написав він.

Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в’їзд можливий із самоізоляцією. #ВакцинуйсяТаМандруй



Детальні умови в’їзду та список визнаних вакцин — на нашій інтерактивній карті https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021

Зазначимо, що до в'їзду до Словаччини заповнити форму за посиланням: https://www.mindop.sk/covid/.

Реєстрація обов'язкова при кожному в'їзді на територію Словаччини, крім: