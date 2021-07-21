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    Словаччина відкрилася для вакцинованих українців

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    Вакцинованим туристам легше подорожувати - Словаччина відкрилася для вакцинованих українців
    Вакцинованим туристам легше подорожувати
    Фото: frankivsk.znaj.ua

    Для тих, хто ще не вакцинувався, доведеться у Словаччині відбути самоізоляцію

    Уряд Словаччини дозволив в'їзд в країну для українських туристів. Для в'їзду в Словаччину буде потрібно документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    «Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в'їзд можливий з самоізоляцією», – написав він.

    Зазначимо, що до в'їзду до Словаччини заповнити форму за посиланням: https://www.mindop.sk/covid/.

    Реєстрація обов'язкова при кожному в'їзді на територію Словаччини, крім:

    • повністю щеплених осіб (реєстрація дійсна 6 місяців);
    • осіб, які отримали першу дозу будь-якої вакцини (реєстрація дійсна до 09.08.2021)
    • людина віком від 12 до 18 років (реєстрація дійсна до 09.08.2021)
    • осіб, які подорожують з метою проходження діагностики або лікування (реєстрація дійсна 1 тиждень).
    Теги: МЗС ЄС Словаччина туризм українці вакцинація кордон Дмитро Кулеба мандрівка
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    Словаччина відкрилася для вакцинованих українців