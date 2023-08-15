Кабмін розширив програму виплат на оздоровлення дітей: хто має право на гроші

Щоб отримати гроші, потрібно відкрити спеціальну картку в державному Приватбанку

Кабінеті міністрів оновив правила виплат 14 165 грн за програмою дитячого оздоровлення. Тепер гроші зможе отримати батько з дітьми з інвалідністю або багатодітні та малозабезпечені сім'ї у будь-якому регіоні України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З червня до серпня програма єОздоровлення діяла у 10 областях (Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Київській). Зараз вона розширена. Батьки можуть самостійно перевірити себе у переліку отримувачів коштів, а також обрати та забронювати путівку. Претендувати на отримання путівки можуть діти віком від 7 до 18 років. Путівка на оздоровлення надається на 21 календарний день, а на відпочинок – на 14 днів.

Щоб отримати гроші, потрібно відкрити спеціальну картку в державному Приватбанку. Після отримання коштів потрібно буде перейти на сайт у розділ «Пошук установи», вибрати, де відпочиватиме дитина, та подати заявку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Привезти дитину до санаторію чи табору мають особисто батьки. Оплата путівки відбувається на місці за допомогою картки, яку видав Приватбанк.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада 28 червня ухвалила закон щодо виплат українським військовим. Тепер виплати пораненим захисникам зросли від 700 грн на місяць до 20100 грн.