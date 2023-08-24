Німеччина відсилає назад до Польщі тисячі мігрантів: причина

За даними Прикордонної служби, держави ЄС можуть передати Польщі цього року 3950 незаконних мігрантів

Німеччина вирішила повернути кілька тисяч нелегальних мігрантів назад до Польщі, оскільки саме через її територію вони прибули до країни, повідомляє Dziennik. Найбільше було відправлено назад громадян Грузії, росіян та громадян Іраку.

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«Наприкінці липня Німеччина повідомила про намір передати польській владі майже 3,4 тисячі іноземців. На сьогоднішні передано 495 осіб», – повідомила прессекретарка Прикордонної служби Польщі Ганна Михальська. Йдеться про іноземців, які незаконно перебували в Німеччині і прибули туди з Польщі.

За даними Прикордонної служби, держави-члени ЄС з початку року до кінця липня загалом збиралися передати польській стороні 3950 іноземців (у рамках реадмісії чи Дублінської процедури, яка регулює правила надання в ЄС міжнародного захисту громадянам третіх країн). За цей період до Польщі з країн ЄС було повернуто поки що лише 804 особи.

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Найбільше іноземців польській стороні хоче повернути Німеччина. Станом на сьогоднішній день з початку року загалом Польщі запропоновано прийняти назад 3377 іноземців, з яких 495 осіб вже повернуто.

Мігранти, яких вислано із Німеччини, – це особи, які прибули туди через Польщу і знаходяться в країні нелегально. Це, наприклад, ті, хто залишив відкриті для біженців центри до завершення необхідних процедур та вирушив до Німеччини. Це можуть бути особи, які порушили процедуру набуття статусу біженця – буває, що вони подають заяву про надання їм міжнародного захисту та виїжджають з Польщі, не чекаючи рішення щодо їхнього клопотання. Якщо вони подадуть таке ж клопотання в Німеччині, їх можуть повернути до Польщі, де вони просили про захист вперше.

Це можуть бути також іноземці, які незаконно перетнули кордон Білорусії, Литви чи Латвії та через Польщу прибули до Німеччини, де їх і затримали. Якщо їх затримали біля кордону або мали, наприклад, квиток, що підтверджує прибуття з Польщі, їх могли повернути протягом 48 годин у рамках так званої спрощеної реадмісії.

Прессекретарка Прикордонної служби також поінформувала, що найбільше до Польщі з Німеччини повертали громадян Грузії (89 осіб), громадян Росії переважно чеченської національності (86 осіб) та громадян Іраку (51 особа). Загалом із країн Євросоюзу найчастіше відправляли назад російських громадян чеченської національності (138 осіб), громадян України (104 особи) та Грузії (95 осіб).

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Нагадаємо, проти ініціативи ЄС щодо прийому мігрантів з Близького Сходу та Африки виступило 82% поляків, пише Polska Agencja Prasowa з посиланням на результати соцопитування. Тверде «ні» поляки також кажуть ідеї штрафів за неприйняття встановленої квоти біженців, зазначає агентство.

Поляки масово виступають проти обов'язкового переселення мігрантів із Близького Сходу та з Північної Африки, йдеться у дослідженні, проведеному Бюро соціальних досліджень Question Mark для Центру досліджень європейської політики. Лише 5,8% поляків підтримує переселення мігрантів.

Не згодні поляки також із ідеєю фінансового покарання за неприйняття встановленої квоти біженців. Бюро вивчило думку поляків про останні пропозиції Європейського Союзу, пов'язані з міграційним пактом.

Дослідження демонструє, переважна більшість поляків не вітає концепцію міграційного пакту ЄС та запровадження обов'язкових квот на біженців, переміщених до держав-членів з таких територій, як Близький Схід чи Північна Африка. Категорично проти таких рішень виступають 82,4% опитаних.

Більше ніж 28% опитаних висловлюють це переконання рішуче, а понад 53% – помірковано. Позиція, що схвалює міграційний пакт у формі, запропонованій ЄС, є рідкістю. «Цілком обґрунтованим» вважає це рішення 12,8% опитаних. Його підтримують лише 5,8% респондентів.