Реабілітація ветеранів з допомогою тварин: столиця розвиває пілотний проєкт (відео)

Реалізувати цей важливий та дієвий проєкт допомагає Київський зоопарк

У Києві активно розвивається пілотний проєкт з соціальної та психологічної реабілітації українських захисників та захисниць. Про це повідомила заступниця голови КМДА (Київська міська державна адміністрація) Марина Хонда.

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Окрім лікувального процесу в одному з медичних закладів столиці, співробітники Київського міського центру реабілітації «Аскольд» регулярно проводять заняття з анімалотерапії. Ця програма спрямована на поліпшення стану психічного та емоційного здоров'я воїнів та ветеранів через взаємодію з тваринами.

Взаємодія із тваринами позитивно впливає на їхній психоемоційний стан. Допомагає зняти напругу та тривогу, мінімізує комунікаційні бар'єри. Формує довіру до світу, що допомагає поступовому налагодженню контакту з фахівцями у процесі реабілітації.

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За її словами, як показує практика – це справді дуже ефективний метод реабілітації і вже з перших занять видно гарні результати.

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Реалізувати цей важливий та дієвий проєкт допомагає Київський зоопарк: усі тварини завжди під пильним наглядом ветеринарів та з необхідними щепленнями.

Заступниця голови КМДА зазначає, щоб отримати безоплатні послуги соціально-психологічної реабілітації, зокрема, анімалотерапії, можна звернутися до Київського міського центру реабілітації «Аскольд». Також для запису необхідно мати з собою паспорт та довідку про участь в АТО, про участь у захисті територіальної цілісності України або посвідчення УБД (Учасник бойових дій).

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Раніше повідомлялося, що у Центрі стресостійкості Києва впроваджують нову програму. Під час навчання практично відпрацьовуються дієві техніки збереження та відновлення психологічного здоров’я й ефективні методи самодопомоги та саморегуляції.