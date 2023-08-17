Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів шести країн (фото)

Володимир Зеленський зустрівся із новими послами Німеччини, Індонезії, Швеції, Чилі, Колумбії та Перу

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Німеччини, Індонезії, Швеції, Чилі, Колумбії та Перу, які розпочали дипломатичну місію в нашій країні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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«Вірчі грамоти нових послів, які прибули працювати в Україну. Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія та Перу. Та окрема розмова з кожним із послів. Наші відносини. Наші спільні можливості. Захист міжнародного права», – зазначив Зеленський.

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Президент Зеленський на зустрічі із послами фото: Офіс президента

Зеленський також зазначив, що провів окремі переговори з кожним з дипломатів. Темами обговорень стали спільні можливості та захист міжнародного права.

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Президент подякував дипломатам та країнам, які вони представляють, за підтримку України. Окрему увагу було приділено питанням об’єднання міжнародних зусиль довкола Української формули миру, інтеграції України до Європейського Союзу й НАТО.

Варто зауважити, що вручення вірчих грамот фактично означає початок роботи нових послів.

Нагадаємо, 21 червня президент України ухвалив вірчі грамоти у послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.