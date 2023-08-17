Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів шести країн (фото)
Володимир Зеленський зустрівся із новими послами Німеччини, Індонезії, Швеції, Чилі, Колумбії та Перу
Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Німеччини, Індонезії, Швеції, Чилі, Колумбії та Перу, які розпочали дипломатичну місію в нашій країні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
«Вірчі грамоти нових послів, які прибули працювати в Україну. Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія та Перу. Та окрема розмова з кожним із послів. Наші відносини. Наші спільні можливості. Захист міжнародного права», – зазначив Зеленський.
Зеленський також зазначив, що провів окремі переговори з кожним з дипломатів. Темами обговорень стали спільні можливості та захист міжнародного права.
Президент подякував дипломатам та країнам, які вони представляють, за підтримку України. Окрему увагу було приділено питанням об’єднання міжнародних зусиль довкола Української формули миру, інтеграції України до Європейського Союзу й НАТО.
Варто зауважити, що вручення вірчих грамот фактично означає початок роботи нових послів.
Нагадаємо, 21 червня президент України ухвалив вірчі грамоти у послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.
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