Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Коза з Чернігівщини встановила національний рекорд (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Коза з Чернігівщини встановила національний рекорд (фото)
Володимир Киричок із дитинства опікується козами
фото з відкритих джерел

Тварина дає найбільший добовий надій молока в Україні

Дворічна коза Аліса з Чернігівської області потрапила до Національного реєстру рекордів. Вона щодня дає приблизно дев'ять літрів молока. Про це розповіла керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Зазвичай кози за добу продукують до 2 л молока, найбільше – це до 4-5 л на добу. Тож коза з Чернігівщини, яка дає щодня дев'ять літрів молока, стала рекордсменкою. Порода у неї непроста: 75% альпійська, 25% – зааненська. Вага тварини – приблизно 80 кг.

«Характер у цієї популярної особи зовсім не зірковий – вона дуже доброзичлива, любить спілкуватися з людьми і оглядати себе у воді», – написала Лана Вєтрова.

Коза Аліса з господарем Володимиром
Коза Аліса з господарем Володимиром
фото з відкритих джерел

Твариною опікується Володимир Киричок, який проживає в Талалаївці Прилуцького району. Він з юних років має справу з козами, тому знає їх звички та поведінку, як свої п’ять пальців. «Козами займаюся з дитинства, доглядав за ними нарівні з дорослими уже з першого класу. Зараз маю трохи більше двох десятків, альпійської й нубійської порід», – поділився чоловік.

Володимир переконаний, що кількість молока – це якість кормів. А ще – дбайливе ставлення і любов до тварини, добрі умови утримання.

«Господар каже, що в жодному разі не можна допустити стресу у кози або щоб вона, не дай бог, змерзла! Останні роки Володимир Киричок інтенсивно займається селекцією. Аліса – його найбільша гордість!» – зауважила Лана Вєтрова.

Експерти Національного реєстру рекордів мають намір приїхати у смт Талалаївку Чернігівської області, щоб вручити Володимиру Киричоку сертифікат про рекорд «Найбільший добовий надій молока кози». 

До слова, 8-річна дівчинка із Закарпаття встановила всеукраїнський рекорд заради ЗСУ (відео). Маленька Кіра намагається привернути увагу громадськості й закликати людей не втомлюватись допомагати Збройним силам й усім, хто постраждав від воєнної агресії російських окупантів та потребує підтримки.

Зауважимо, харків'янка Катерина Садурська пірнула без ластів на глибину 76 м – українка встановила унікальний світовий рекорд (відео). Вона знаходилася під водою без маски або окулярів 3 хв 12 с.

Нагадаємо, Віталій Шовкопляс із Полтавщини встановив рекорд Гіннеса (відео). 37-річний чоловік підтягнувся на одній руці 25 разів за одну хвилину. Спортсмен розповів «Главкому» про досягнення, початок свого шляху та карʼєру, а також поділився подробицями власного життя.

Наразі чоловік працює тренером та волонтерить, а також ставить перед собою нові цілі. Віталій зізнався, що попереду ще чимало рекордів й підкреслив, що українці – дуже сильна нація.

Раніше повідомлялося, що український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото). Дмитро Косатий родом із Житомира. 

До слова, Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест (фото). Альпіністка сподівалася стати 10 жінкою у світі, яка піднялася на Еверест «без кисню», але під час експедиції захворіла, і подальший рух «без кисню» був небезпечний для життя.

Читайте також: Познайомилися ще в Другу світову: українське подружжя живе в шлюбі рекордні 75 років
Теги: Чернігівщина тварини рекорд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Високогірні нарциси виробляють екстракт, який має унікальну здатність скорочувати викиди метану
Вчені знайшли новий спосіб зупинити глобальне потепління
18 липня, 21:25
У Римі цьогоріч аномально спекотно
Пануватиме «Харон»: Європу накриє нова хвиля пекельної спеки
19 липня, 17:09
Саманта підкреслила свою унікальну особливість й почала вести блог, чим швидко прославилася
Найбільший рот у світі: американка встановила ще один рекорд Гіннеса (відео)
2 серпня, 12:05
5 серпня – Міжнародний день блюзу
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 серпня, 00:03
Катерина Садурська стала світовою рекордсменкою
Пірнула на 76 метрів: українка встановила унікальний світовий рекорд (відео)
31 липня, 13:52
За минулу добу на Сумщині зафіксовано 87 вибухів
Росіяни знову гатили по Сумщині: є поранений, загинули понад пів сотні тварин
28 липня, 01:35
Антарктида тане з величезною швидкістю
Антарктида втратила рекордну кількість льоду. Науковець назвав головний ризик
1 серпня, 10:27
Чоловік харучувався тільки місцевими продуктами
Дуже любив коней та алкоголь: помер найстаріший чоловік планети
1 серпня, 11:32
Гаріка намагалися зловити сачком і за допомогою медпрепаратів, але марно
Мавпа-втікачка, що тероризує село на Хмельниччині, напала на дитину
4 серпня, 09:15

Події в Україні

Зруйновані будинки, підприємства та автомобілі: яка ситуація в регіонах після нічної атаки
Зруйновані будинки, підприємства та автомобілі: яка ситуація в регіонах після нічної атаки
Окупанти вночі намагалися прорватися через кордон на Чернігівщині
Окупанти вночі намагалися прорватися через кордон на Чернігівщині
Як Кадиров вислужується перед Путіним: дані британської розвідки
Як Кадиров вислужується перед Путіним: дані британської розвідки
Коза з Чернігівщини встановила національний рекорд (фото)
Коза з Чернігівщини встановила національний рекорд (фото)
Повітряні сили пояснили особливість нічної атаки
Повітряні сили пояснили особливість нічної атаки
На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено жиловий будинок (фото)
На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено жиловий будинок (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
30K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
28K
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
20K
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
19K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
17K
Ексневістка Ющенка зганьбилася на вечірці в Монако (відео)

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту