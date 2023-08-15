Коза з Чернігівщини встановила національний рекорд (фото)

Тварина дає найбільший добовий надій молока в Україні

Дворічна коза Аліса з Чернігівської області потрапила до Національного реєстру рекордів. Вона щодня дає приблизно дев'ять літрів молока. Про це розповіла керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

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Зазвичай кози за добу продукують до 2 л молока, найбільше – це до 4-5 л на добу. Тож коза з Чернігівщини, яка дає щодня дев'ять літрів молока, стала рекордсменкою. Порода у неї непроста: 75% альпійська, 25% – зааненська. Вага тварини – приблизно 80 кг.

«Характер у цієї популярної особи зовсім не зірковий – вона дуже доброзичлива, любить спілкуватися з людьми і оглядати себе у воді», – написала Лана Вєтрова.

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Коза Аліса з господарем Володимиром фото з відкритих джерел

Твариною опікується Володимир Киричок, який проживає в Талалаївці Прилуцького району. Він з юних років має справу з козами, тому знає їх звички та поведінку, як свої п’ять пальців. «Козами займаюся з дитинства, доглядав за ними нарівні з дорослими уже з першого класу. Зараз маю трохи більше двох десятків, альпійської й нубійської порід», – поділився чоловік.

Володимир переконаний, що кількість молока – це якість кормів. А ще – дбайливе ставлення і любов до тварини, добрі умови утримання.

«Господар каже, що в жодному разі не можна допустити стресу у кози або щоб вона, не дай бог, змерзла! Останні роки Володимир Киричок інтенсивно займається селекцією. Аліса – його найбільша гордість!» – зауважила Лана Вєтрова.

Експерти Національного реєстру рекордів мають намір приїхати у смт Талалаївку Чернігівської області, щоб вручити Володимиру Киричоку сертифікат про рекорд «Найбільший добовий надій молока кози».

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