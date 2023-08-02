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Загинуло 50 тис. дельфінів. Українські науковці б'ють на сполох

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинуло 50 тис. дельфінів. Українські науковці б'ють на сполох
Науковці розраховують, що після закінчення війни природа відновиться
фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани»

Зараз субмарини ворога перебувають дуже далеко від наших берегів порівняно з тим, що було торік

Унаслідок воєнних дій у Чорному та Азовському морях масово гинуть дельфіни. Трупи тварин викидає на береги окупованого Криму, Краснодарського краю біля Сочі й навіть на береги Болгарії. Про це повідомляє Національний природний парк «Тузлівські лимани» у Facebook.

За оцінкою науковців, лише за минулий рік загинуло не менш 50 тис. чорноморських китоподібних.

Як зазначається, в акваторії Південно-Західної частини Чорного моря у липні іноді можна було зустріти грайливих дельфінів афаліни. Але упродовж місяця на берегах Північно-Західної частини Чорного моря, а також на Азовському продовжують знаходити мертвих дельфінів.

«Зараз субмарини ворога знаходяться дуже далеко від наших берегів порівняно з тим, що було торік і загальна кількість загиблих тварин зараз значно менша ніж від впливу військових сонарів підводних загинуло не менш 50 тис. чорноморських китоподібних», – зазначають працівники нацпарку.

Загинуло 50 тис. дельфінів. Українські науковці б'ють на сполох фото 1

Науковці зазначають, що моніторинг за викидами тварин для об'єктивної оцінки впливу війни останніми тижнями для нацпарку ускладнюється, бо з 13 липня їм повністю заборонили вихід на берег моря, хоча нацпарк знаходиться за межами бойових дій.

Керівництво нацпарку уже направило усі необхідні документи до органів влади, аби вирішити це питання.

«Для надання можливості безпечного відтворення дельфінів після перемоги над ворогом, потрібно створити безпечний морський резерват на 3000 км кВ акваторії Чорного моря для захисту тварин від вбивчого антропогенного впливу. Міндовкілля схвалило таке клопотання, але Одеська ОДА поки блокує його створення», – зазначили у нацпарку.

При цьому наголошують, що незважаючи на жахливі наслідки від дій російських окупантів для людей і дикої природи, для унікальних дельфінів, все-таки природа відновиться.

Раніше повідомлялося, що в Азовському морі біля окупованого Маріуполя зафіксована масова загибель дельфінів. 

Як повідомлялося, у Чорному морі у квітні зареєструвано понад сотню загиблих дельфінів – тварини помирали в бухтах тимчасово окупованого Севастополя та біля інших берегів Криму, а також неподалік російських Новоросійська, Сочі, Геленджика, Анапи. Насправді кількість загиблих дельфінів може бути в десятки разів більшою. 

Приблизно 600 видів тварин та 750 видів рослин і грибів опинилися на межі вимирання через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Теги: тварини Чорне море Азовське море війна природа смерть екологія

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