Синоптик попередила про раптову зміну погоди в Україні



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У суботу і неділю також буде сухо і сонячно, а вдень ще й тепло

До України прийде антициклон, що принесе з собою сонячну погоду

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що в п'ятницю, а також у найближчі вихідні в Україні очікується істотна зміна погодних умов. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Діденко повідомила, що атмосферний фронт, прихід якого анонсували метеопрогнози, до України не дійде, а замість нього прийде антициклон, що принесе з собою сонячну погоду.

«Погода змінюється, як вітер навесні. Ще вчора всі сумували під сірими хмарами, сьогодні сонечко освітило навіть далекі куточки в будинку і відразу стало видно, з якого місця починати велике весняне прибирання. Ще вчора атмосферний фронт погрожував на вихідні Україні дощем і мокрим снігом, а сьогодні він, підібгавши хвоста, розчиниться над Польщею. 8 лютого в Україні антициклон з романтичним ім'ям Chloe організовує суху погоду з мінливою хмарністю», - розповіла синоптик.

Діденко зазначила, що зниження температури повітря все-таки буде, але при цьому буде сонячно та сухо в більшості областей України.

«Від прогнозу похолодання не відмовляюся, але що нам якісь нічні 1-6 градусів, місцями навіть -5 -10 градусів, коли вдень буде світити сонце? І до речі, п'ятничний день буде досить теплим, 0 +3 градуси, на Закарпатті та на крайньому півдні +2 +6 градусів. В Криму та Приазов'ї може захмаритися і піти дощ», - написала Діденко.

У столиці 8 лютого буде сухо і сонячно, низька температура повітря очікується тільки вночі.

«У Києві 8 лютого буде сухо, сонячно, вночі холодно, до -6 градусів, вдень очікується близько нуля. На дорогах буде слизько, а з дахів капатиме вода і звисатимуть бурульки – обережно!» – попередила синоптик і розповіла, яка погода очікується в найближчі кілька днів.

«Субота і неділя обіцяють також бути сухими і привітними до нас. Нічний мороз на вихідних посилиться, але вже вдень 10 лютого в Україні південні потоки принесуть чергове потепління», - пообіцяла Діденко.