На Полтавщині цивільні заблокували авто з мобілізованими: частина втекла

Посадовці звернулися до Служби безпеки через перешкоджання роботі ТЦК

Група осіб заблокувала рух автомобіля, який віз мобілізованих до навчального центру

У Полтавській області група цивільних перекрила дорогу авто з мобілізованими, після чого деякі військовозобов’язані зникли у невідомому напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Полтавський обласний ТЦК.

Подія сталася 25 липня близько 20:00. Група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані. «У результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку», – повідомили у відомстві.

Зазначається, що за фактом перешкоджання роботі ТЦК направлено подання до Служби безпеки. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини, повідомлено Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця столиці, який намагався незаконно переправити військовозобов'язаних через український кордон до Молдови.

Як повідомлялося, правоохоронці Офісу генерального прокурора викрили начальника збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування. За даними слідства, посадовець вимагав і отримав від громадянина $3,5 тис. За ці гроші підозрюваний обіцяв зняти чоловіка з розшуку у Солом'янському ТЦК та СП.

До слова, Україна щомісяця мобілізує близько 30 тис. особового складу. Водночас закон вимагає, щоб питанням мобілізації займалася місцева влада, а не військові.