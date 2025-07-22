Штрафи ТЦК за неоновлення даних. Що змінилося і чого чекати військовозобов'язаним

Закінчення терміну притягнення до відповідальності за неоновлення даних не скасовує всі інші правила військового обліку

За словами юристів, після 17 липня ТЦК начебто не зможуть штрафувати за неоновлення даних. У ЗСУ відповіли

До 16 липня 2024 року військовозобов'язані українці через додаток «Резерв+» або особисто відвідавши ТЦК повинні були оновити свої дані. За порушення цієї вимоги, згідно зі статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, передбачався штраф 17 тис. грн. Водночас згідно з частиною 7 статті 38 КУпАП, «адміністративне стягнення під час воєнного стану може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення». Тобто, вже 17 липня 2025 року санкції за несвоєчасне оновлення даних уже дійсні через сплив строку притягнення до адміністративної відповідальності.

Низка адвокатів зробили десятки публічних заяви про те, що начебто після 17 липня 2025 року ТЦК не зможуть накласти штрафи на тих військовозобов’язаних, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Своєю чергою, в ЗСУ відповіли, що трактування юристів є хибними та не відповідають дійсності.

Детальніше про ситуацію зі штрафами в матеріалі «Главкома».

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Які суми штрафів за порушення військового обліку

11 липня у Міністерстві оборони повідомили про можливість сплатити штраф за невчасне уточнення персональних даних через «Резерв+» до 16 числа. Аби у застосунку зникла «червона стрічка», яка свідчить про порушення правил військового обліку, потрібно було сплатити 8 500 грн штрафу, тобто 50% від повної суми.

«Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в «Резерв+». Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби», – йшлося в інформації оборонного відомства.

Утім, спочатку можна було сплатити штраф лише за неуточнення даних, а можливість оплатити інші порушення військового обліку в застосунок додадуть пізніше. Вони запроваджуються поступово, аби рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс.

Штрафи за неоновлення даних: коментарі Міноборони, ЗСУ та ТЦК

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі «ТСН» повідомив, що трактування окремих юристів про неможливість штрафувати порушників за неоновлення даних є хибним. «Заяви окремих адвокатів про неможливість накласти штраф за неоновлення військово-облікових даних не відповідають дійсності», – прокоментував представник ЗСУ, наголосивши, що штрафи, які передбачені за порушення військового обліку – залишаються.

Утім, якщо людина самостійно прибуде до ТЦК, то у неї буде можливість сплатити вдвічі менше – лише 8500 грн.

Речник Сухопутних військ підкреслив, що поява в інформаційному просторі подібних фейкових заяв щодо штрафів може певною мірою «розслабити» військовозобов’язаних, а невиконання вимог законодавства може спричинити хвилю штрафів.

«Я не можу уявити ситуацію, що людина протягом усього свого життя виконувала правила військового обліку, а от саме вимогу оновити персональні дані протягом 60 днів не виконала», – прокоментував ситуацію виданню «Телеграф» начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, зазначивши, що коли людина не виконала саме цю конкретну вимогу, то напевно має якісь інші порушення.

Він наголосив, що виписування штрафів ніколи не було основною метою роботи ТЦК та СП. «Для нас головне, щоб у базі даних інформація була свіжою», – пояснив майор, додавши, що найважливішим завданням наразі є поповнення лав ЗСУ.

Майор Істомін радить громадянам, які вважають штраф неправомірним, оскаржувати його в суді, а не конфліктувати з представниками ТЦК.

Міністерство оборони, як розробник застосунку «Резерв+», повідомило про додання нового статусу «Неактивно» для справ про порушення. «У деяких порушень спливає термін накладання адміністративної відповідальності, тому вони будуть позначені новим статусом, а сплатити їх буде неможливо», – йдеться в оголошенні.

Що кажуть юристи про штрафи після 17 липня

Відомий адвокат Роман Сімутін попереджає, штрафів від ТЦК все одно не уникнути. Тобто якщо, наприклад, 23 липня громадянина на вулиці зупинить група оповіщення та встановить, що чоловік не перебуває на військовому обліку, то днем виявлення порушення правил буде якраз 23 липня. І саме після цієї дати у ТЦК є три місяці, щоб притягнути особу до відповідальності за порушення правил військового обліку за статтею 210 КУпАП.

Адвокат Дар'я Тарасенко поінформувала, що записи про розшук за неявку за повістками не зникли з реєстрів. Тому штраф, які ТЦК виписали до 16 липня 2025 року, залишаються чинними і їх все одно доведеться сплатити.

Чи можна оскаржити штраф у суді?

Юрист Дмитро Моргун у коментарі «Суспільному» повідомив, що штрафи, які ТЦК виписуватимуть після 17 липня, можна буде оскаржити у суді.

«Я впевнений, якщо такі оскарження будуть, то суди будуть скасовувати такі постанови. Суди і скасовують. Судова практика, вона ж теж не стоїть на місці. Наприклад, мало просто виписати штраф людині. Людина сидить вдома, не знає про повістку. За постановою Кабміну вважається, що їй вручена ця повістка. Пізніше військовозобов'язаний має з'явитися у ту дату і час, коли не знає про це. Він не має наміру порушити цю статтю 210. Щоб порушити щось — треба знати про це. І коли ця повістка вертається, вони складають протокол, виписують штраф, і автоматично кидають людину в розшук. І коли людина дізнається, що державний виконавець арештовував рахунки і списує гроші, починає звертатися до суду», – розповів юрист Дмитро Моргун.

Якщо людина не знала про штраф та вчасно не сплатила його, також є можливість довести це під час суду.

«Є процедура в КУпАП, де не просто складають цей матеріал, а зобов'язані повідомити й запросити людину на розгляд її справи. І суди скасовують, тому що людина не знала про дату і час розгляду та не скористалася правовою допомогою», – розповів він.

Що робити у випадку, якщо потрапили в розшук ТЦК та СП?

У випадку, якщо людина потрапила до розшуку ТЦК та СП, варто звертатися до адміністративних судів.

«У розшуку інколи опиняються люди, які взагалі виключені з обліку. Тут доцільно звертатися до судів адміністративної юрисдикції. У такому випадку також є багато рішень про скасування», – прокоментував Дмитро Моргун.

Раніше Міноборони повідомляло, як ухилянти сплачуватимуть штрафи після 17 липня. Після сплати штрафу від ТЦК та СП військовозобов'язані громадяни все одно мають оновити свої військово-облікові дані.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 16 квітня 2024 року підписав закон про мобілізацію і вже 17 квітня 2024 року, у офіційному парламентському виданні «Голос України» він був опублікований. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення. Таким чином, новий закон запрацює вже з 18 травня 2024 року.

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