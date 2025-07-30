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Стрибнув з моста, тікаючи від ТЦК: ДБР розслідує смерть чоловіка у Миколаєві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Стрибнув з моста, тікаючи від ТЦК: ДБР розслідує смерть чоловіка у Миколаєві
На даний час проводиться огляд місця події, встановлюється особа загиблого
фото: ДБР

Перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин

Працівники ДБР розслідують обставини смерті чоловіка у Миколаєві. Він втікав від наряду правоохоронців та службовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Встановлено, що 30 липня близько 10:00 зведений наряд з-поміж дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста. Однак він відразу
почав втікати через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті.

На даний час проводиться огляд місця події, встановлюється особа загиблого, проводяться допити співробітника поліції, співробітників РТЦК та СП, встановлюються очевидці події. Перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

До слова, 7 травня у приміщенні Хмельницького обʼєднаного територіального центру комплектування чоловік, намагаючись втекти, стрибнув із вікна другого поверху, поки очікував на рішення військово-лікарської комісії.

Теги: Миколаїв ДБР ТЦК

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