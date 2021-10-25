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    «Слуга» Дмитрієва вигуляла чергову брендову сумочку вартістю до $3 тис.

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    Модний аксесуар Дмитрієвої перевищує депутатську зарплату у декілька разів - «Слуга» Дмитрієва вигуляла чергову брендову сумочку вартістю до $3 тис.
    Модний аксесуар Дмитрієвої перевищує депутатську зарплату у декілька разів
    фото: jetsetter.ua

    Депутатка славиться своєю любов’ю до брендових речей

    Депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва вийшла на люди з сумочкою, вартість якої перевищує $2 тис.

    Так, на презентацію спільної колекції Катерини Осадчої та дизайнера Андре Тана Timeless, Дмитрієва прийшла у яскравому рожевому костюмі і з сумочкою від Bulgari, ціна на яку на американському сайті понад $3 тисячі.

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    «Слуга» Дмитрієва вигуляла чергову брендову сумочку вартістю до $3 тис.
    «Слуга» Дмитрієва вигуляла чергову брендову сумочку вартістю до $3 тис.
    «Слуга» Дмитрієва вигуляла чергову брендову сумочку вартістю до $3 тис.
    «Слуга» Дмитрієва вигуляла чергову брендову сумочку вартістю до $3 тис.

    Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради в новій сорочці Burberry зі вставками в тонку смужку й аплікацією логотипу з нової колекції майже за €1000.

    Також під приціл журналістів потрапила нардепка від «Слуг народу» Олена Шуляк. Парламентарка була помічена із сумкою Versace модель Virtus за майже 56 тис. грн. Також на Шуляк були популярна модель сережок Van Cleef & Arpels Alhambra загальною вартістю €7 тис. або понад 210 тис. грн.

    Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

    А нардепка Наталія Королевська поспівчувала українським пенсіонерам у піджаку за 54 тис.

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    Теги: депутат партія Слуга народу мода
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    «Слуга» Дмитрієва вигуляла чергову брендову сумочку вартістю до $3 тис.