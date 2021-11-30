  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Нардеп від «Слуги народу» нецензурно вилаявся з трибуни Ради (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Слуга&raquo; Ігор Негулевський після лайки почав виступ - Нардеп від «Слуги народу» нецензурно вилаявся з трибуни Ради (відео)

    «Слуга» Ігор Негулевський після лайки почав виступ

    скріншот з відео каналу «Рада»

    Депутат вийшов до трибуни і вилаявся до себе

    Сьогодні, 30 листопада, народний депутат від «Слуги народу» Ігор Негулевський вилаявся на трибуні сесійної зали Верховної Ради. Конфуз нардепа потрапив у трансляцію телеканалу «Рада».

    Нардеп вийшов до трибуни і вилаявся до себе, мікрофон у цей час уже був включений.

    Після цього депутат-«слуга» Негулевський почав свій виступ.

    Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

    До слова, миколаївський суд оштрафував матір, син якої матюкався на однокласників у Instagram.

    Також повідомлялося, що головна лікарка ковід-лікарні виматюкалася в ефірі (відео 18+)

    Дивіться ще: Депутат від ОПЗЖ нецензурно вилаявся під час виступу в Раді (відео)
    Теги: Верховна Рада депутат політика партія Слуга народу Ігор Негулевський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нардеп від «Слуги народу» нецензурно вилаявся з трибуни Ради (відео)