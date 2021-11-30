Нардеп від «Слуги народу» нецензурно вилаявся з трибуни Ради (відео)
«Слуга» Ігор Негулевський після лайки почав виступ
Депутат вийшов до трибуни і вилаявся до себе
Сьогодні, 30 листопада, народний депутат від «Слуги народу» Ігор Негулевський вилаявся на трибуні сесійної зали Верховної Ради. Конфуз нардепа потрапив у трансляцію телеканалу «Рада».
Нардеп вийшов до трибуни і вилаявся до себе, мікрофон у цей час уже був включений.
Після цього депутат-«слуга» Негулевський почав свій виступ.
Увага, на відео присутня ненормативна лексика!
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