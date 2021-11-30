Нардеп від «Слуги народу» нецензурно вилаявся з трибуни Ради (відео)

Депутат вийшов до трибуни і вилаявся до себе

Сьогодні, 30 листопада, народний депутат від «Слуги народу» Ігор Негулевський вилаявся на трибуні сесійної зали Верховної Ради. Конфуз нардепа потрапив у трансляцію телеканалу «Рада».

Нардеп вийшов до трибуни і вилаявся до себе, мікрофон у цей час уже був включений.

Після цього депутат-«слуга» Негулевський почав свій виступ.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

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