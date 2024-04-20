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Віталій Капранов розповів, чи продовжить писати після смерті брата

Надія Карбунар
glavcom.ua
Віталій Капранов розповів, чи продовжить писати після смерті брата
Віталій Капранов під час прощання з братом
фото: eurosolidarity.org

«Україна втратила досвідченого і креативного бійця інформаційної війни», – зауважив Капранов

Письменник Віталій Капранов уперше публічно прокоментував смерть брата Дмитра. Він, зокрема, писав, що вони спільно робили для популяризації української літератури та читання.

«Україна втратила досвідченого і креативного бійця інформаційної війни, який сам на себе донатив, сам організував людей, сам керувати операціями», – вказав Віталій Капранов.

Віталій зауважив, що вони з Дмитром «завжди були одним цілим і насправді одним цілим залишилися, навіть попри смерть».

Також він дав зрозуміти, що не має наміру полишати письменницький фронт.

«Доведеться більше зосередитися на писанні книжок та сценаріїв. Письменник Брати Капранови продовжить творити. Звісно, якщо Бог дасть, а Бог, як ми бачимо, жорстокий», – підсумував письменник.

Нагадаємо, 16 квітня, помер письменник Дмитро Капранов. Дмитро Капранов народився 24 липня 1967 року у Дубоссарах, нині Молдова. 

Дитинство провів в Очакові Миколаївської області, там же у 1984 році закінчив середню школу. Вищу освіту здобував в Уральському політехнічному інституті (Свердловськ, РФ) та Московському енергетичному інституті за фахом «Технічна кібернетика».

Письменник працював у тандемі зі своїм братом-близнюком Віталієм. 4 вересня 2019 року брати Капранови створили свій YouTube-канал «імені Т. Г. Шевченка», на якому розповідають про історію України.

2000 р. брати очолили видавництво «Зелений пес». Першою книжкою став роман Леоніда Кононовича «Я, зомбі».

2001 р. вийшов «Кобзар 2000» братів з ілюстраціями Владислава Єрка. «Кобзар 2000» мав непоганий відгук і перевидавався вже 5 разів.

З 24 лютого 2022 року, з початку російського вторгнення в Україну, письменники брати Капранови боролися з окупантами зі зброєю у руках у Києві в лавах полку «Азов».

До слова, 9 січня стало відомо про смерть Народного артиста України Віталія Білоножка. 

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Теги: смерть Україна письменник фронт Молдова Миколаїв роман 24 лютого

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