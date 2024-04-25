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«Укрзалізниця» повідомила про наслідки сьогоднішніх масових атак Росії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Укрзалізниця» повідомила про наслідки сьогоднішніх масових атак Росії
Росіяни атакували об’єкти «Укрзалізниці» на Донеччині, Харківщині та Черкащині
фото: скріншот відео

Ворожий удар по залізниці на Донеччині обірвав життя трьох працівників «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» сьогодні стала об’єктом масових атак Росії. Є влучання у трьох регіонах України, повідомила пресслужба компанії.

Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників, а четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано.

«Німе горе і невиправна трагедія для залізничної родини. Ми виражаємо свої найглибші співчуття близьким загиблих.

  • Богдан Ковальов, 26 років.
  • Сергій Кузнецов, 37 років.
  • Михайло Бандрівський, 26 років.

Усі троє працювали електромеханіками на залізниці», – йдеться у публікації.

«Укрзалізниця» також повідомила, що росіяни атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників. На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру – на щастя, обійшлося без жертв.

Як повідомлялося, у ніч на 25 квітня російські загарбники атакували Черкаський район. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, шість людей постраждали. 

Триває 792-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.  Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: смерть Укрзалізниця обстріл росіяни

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