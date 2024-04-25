«Укрзалізниця» повідомила про наслідки сьогоднішніх масових атак Росії

Росіяни атакували об’єкти «Укрзалізниці» на Донеччині, Харківщині та Черкащині

Ворожий удар по залізниці на Донеччині обірвав життя трьох працівників «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» сьогодні стала об’єктом масових атак Росії. Є влучання у трьох регіонах України, повідомила пресслужба компанії.

Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників, а четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано.

«Німе горе і невиправна трагедія для залізничної родини. Ми виражаємо свої найглибші співчуття близьким загиблих.

Богдан Ковальов, 26 років.

Сергій Кузнецов, 37 років.

Михайло Бандрівський, 26 років.

Усі троє працювали електромеханіками на залізниці», – йдеться у публікації.

«Укрзалізниця» також повідомила, що росіяни атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників. На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру – на щастя, обійшлося без жертв.

Як повідомлялося, у ніч на 25 квітня російські загарбники атакували Черкаський район. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, шість людей постраждали.

Триває 792-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.