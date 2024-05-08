Смерть мобілізованого у ТЦК Кривого Рогу: нові деталі інциденту та заява матері загиблого

Мати загиблого стверджує, що у її сина до цього ніколи не було епілептичних нападів

Після смерті військовозобов’язаного чоловіка на території військкомату у Кривому Розі Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службовими особами Саксаганського РТЦК та СП м. Кривий Ріг службових повноважень. Про це повідомляє пресцентр Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

У повідомленні зазначено, що, ймовірно, перевищення службових повноважень могло призвести до смерті мобілізованого.

«Наразі у кримінальному провадженні сплановано проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та призначено судові експертизи. Слідство триває», – зазначили у прокуратурі.

У разі доведення провини у судовому порядку працівникам РТЦК та СП загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Тим часом, у соцмережах поширюється відео з матір'ю померлого чоловіка.

Жінка зазначає, що має підозру щодо насильницької смерті сина. «Я його бачила, а за 15 хвилин його не стало, після моєї зустрічі», – каже вона.

Також мати стверджує, що у її сина до цього ніколи не було епілептичних нападів.

Також як повідомляє телеграм-канал «Свої|Кривий Ріг» з посиланням на результати розтину, у військовозобов'язаного, який помер у ТЦК Кривого Рогу, було виявлено токсичну дію невідомої речовини.

За даними ресурсу, причиною смерті могло стати випадкове отруєння невідомою хімічною речовиною. Втім, аналіз триватиме 21 день. Саме тоді буде остаточний висновок.

Крім того, власні джерела повідомляють, що на тілі чоловіка у районі паху були знайдені проколи, схожі на ін'єкційні.

Як повідомлялося, на території Криворізького Територіального центру комплектування помер військовозобов’язаний. Подія сталася 5 травня. Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога»