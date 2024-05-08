Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Смерть мобілізованого у ТЦК Кривого Рогу: нові деталі інциденту та заява матері загиблого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смерть мобілізованого у ТЦК Кривого Рогу: нові деталі інциденту та заява матері загиблого
Слідство все ще триває
фото: ілюстративне

Мати загиблого  стверджує, що у її сина до цього ніколи не було епілептичних нападів 

Після смерті військовозобов’язаного чоловіка на території військкомату у Кривому Розі Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службовими особами Саксаганського РТЦК та СП м. Кривий Ріг службових повноважень. Про це повідомляє пресцентр Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

У повідомленні зазначено, що, ймовірно, перевищення службових повноважень могло призвести до смерті мобілізованого.

«Наразі у кримінальному провадженні сплановано проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та призначено судові експертизи. Слідство триває», – зазначили у прокуратурі.

У разі доведення провини у судовому порядку працівникам РТЦК та СП загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Тим часом, у соцмережах поширюється відео з матір'ю померлого чоловіка.

Жінка зазначає, що має підозру щодо насильницької смерті сина. «Я його бачила, а за 15 хвилин його не стало, після моєї зустрічі», – каже вона.  

Також мати стверджує, що у її сина до цього ніколи не було епілептичних нападів.

Також як повідомляє телеграм-канал «Свої|Кривий Ріг» з посиланням на результати розтину, у військовозобов'язаного, який помер у ТЦК Кривого Рогу, було виявлено токсичну дію невідомої речовини.

За даними ресурсу, причиною смерті могло стати випадкове отруєння невідомою хімічною речовиною. Втім, аналіз триватиме 21 день. Саме тоді буде остаточний висновок.

Крім того, власні джерела  повідомляють, що на тілі чоловіка у районі паху були знайдені проколи, схожі на ін'єкційні.

Як повідомлялося, на території Криворізького Територіального центру комплектування помер військовозобов’язаний. Подія сталася 5 травня. Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої  військовозобов’язаному  надавалась домедична  допомога»

Теги: Кривий Ріг смерть Дніпропетровщина військовозобов'язаний ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Укрпошта» випустила марку присвячену знищенню флоту РФ
«Укрпошта» випустила марку присвячену знищенню флоту РФ
«Жовтий» рівень небезпеки: більшість регіонів України накриють заморозки (карта)
«Жовтий» рівень небезпеки: більшість регіонів України накриють заморозки (карта)
Скільки дітей без батьків вважаються зниклими безвісти через війну. Дані від МВС
Скільки дітей без батьків вважаються зниклими безвісти через війну. Дані від МВС
Смерть мобілізованого у ТЦК Кривого Рогу: нові деталі інциденту та заява матері загиблого
Смерть мобілізованого у ТЦК Кривого Рогу: нові деталі інциденту та заява матері загиблого
Коломойський отримав підозру в організації замовного вбивства
Коломойський отримав підозру в організації замовного вбивства
«Був справжнім і відданим державі». Згадаймо Дмитра Лисенка з Покровська
«Був справжнім і відданим державі». Згадаймо Дмитра Лисенка з Покровська

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
39K
Прем'єр Вірменії зробив заяву про «інавгурацію» Путіна
35K
Стівен Сіґал засвітився на так званій інавгурації Путіна (відео)
13K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
12K
У Харкові та на Полтавщині пролунали вибухи
8084
Євробачення-2024: повне відео першого півфіналу

Новини

Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Сьогодні, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Вчора, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua