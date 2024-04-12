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Міноборони повідомило, чи обов'язково створювати кабінет військовозобов'язаного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони повідомило, чи обов'язково створювати кабінет військовозобов'язаного
Зареєструватися в кабінеті військовозобов'язаного людина зможе за бажанням
фото з відкритих джерел

Електронний кабінет військовозобов'язаного дасть змогу оновити дані без відвідування ТЦК

Електронний кабінет військовозобов'язаного можна створювати за бажанням, і карати за його відсутність не будуть. Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі «Радіо Свобода».

«Реєструватися там (в кабінеті військовозобов'язаного – «Главком») людина може за бажанням, тобто це не буде якоюсь примусовою мірою, яка якимось чином карається», – сказав він.

За словами Лазуткіна, електронний кабінет військовозобов'язаного – це зручний сервіс, який дасть змогу оновлювати дані про себе, не навідуючись у ТЦК та СП.

«Не всі люди в принципі люблять з'являтися в таких офіційних установах. А дистанційно, зі смартфона, це можна буде зробити доволі легко», – додав речник оборонного відомства.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Про це йдеться в картці законопроєкту №10062 на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив даний законопроєкт у січні 2024 року. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Зокрема, у законі про е-кабінет військовозобов'язаного немає норм про вручення повісток.

До слова, закон про е-кабінет військовозобов'язаного дозволить спростити бюрократичні питання. Зокрема він дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

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Теги: війна застосунок Міноборони військомат ТЦК мобілізація

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